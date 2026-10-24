Найра втратила 2,1% за день, торги доларом сягнули $1,01 млрд — The Rio Times

У Нігерії курс найри на закритті торгів 22 жовтня 2026 року ослаб на 2,1% щодо долара США — з 1337 до 1365 найр за долар. Наступного дня валюта продовжила слабшати, а обсяг операцій банків із доларом на офіційному ринку зріс до $1,01 млрд, повідомляє The Rio Times.

Курс закриття та офіційний показник

За даними Центрального банку Нігерії, 22 жовтня найра торгувалася в діапазоні від 1336 до 1369 за долар. Офіційний денний курс, що розраховується як середньозважене значення операцій, змінився менш суттєво — з 1334,72 до 1344,40 найри за долар, або приблизно на 0,7%.

23 жовтня офіційний середньозважений курс становив 1361,84 найри за долар — на 17,44 найри більше, ніж напередодні. Курс закриття, за даними, наведеними виданням, сягнув 1370 найр за долар, а протягом сесії валюта торгувалася в межах від 1340 до 1395 найр за долар.

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Зростання обсягу міжбанківських торгів

Обсяг міжбанківських операцій із доларом 23 жовтня зріс із $316,55 млн напередодні до $1,01 млрд. Кількість угод за цей час збільшилася зі 181 до 315. Вищий показник кількості найр за долар означає ослаблення національної валюти.

Керівник MDU Capital Айодеджі Ебо зазначив, що двох днів торгів недостатньо, щоб робити висновки про відтік іноземних інвесторів. Серед можливих чинників руху він назвав разові великі операції, оплату імпорту або фіксацію прибутку після зниження дохідності. Аналітики Agusto and Co та Centre for the Promotion of Private Enterprise також закликали дочекатися додаткових даних.

Наступним запланованим торговим днем на офіційному валютному ринку має бути 26 жовтня. Учасники ринку стежитимуть за подальшим попитом на долар і можливими коментарями Центрального банку Нігерії.

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