Nasdaq-100 міг втратити $1 трлн через падіння Amazon та Intel — TimesLIVE

У США ф'ючерси на технологічний індекс Nasdaq-100 різко знизилися напередодні відкриття торгів після новин про великі витрати Amazon на штучний інтелект та попередження Intel про відтік коштів. Якщо б втрати збереглися, Amazon і Intel разом могли б втратити близько $300 млрд ринкової вартості, а Nasdaq-100 — приблизно $1 трлн, повідомляє TimesLIVE.

Витрати на ШІ турбують інвесторів

Акції Amazon на передринкових торгах падали на 6,5%. Компанія повідомила про значний відтік коштів у третьому кварталі та сигналізувала про подальше збільшення капітальних витрат наступного року. Інвестори занепокоєні стрімким зростанням витрат на інфраструктуру для штучного інтелекту та строками, коли такі вкладення почнуть приносити віддачу.

Кілька компаній залучали кошти через ринок облігацій для фінансування інвестицій у ШІ. Це посилило побоювання, що вищі витрати на запозичення можуть поставити під сумнів доцільність таких витрат.

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Падіння Intel та тиск на виробників чипів

Папери Intel падали більш ніж на 25% після попередження виробника чипів, що цього року компанія матиме відтік коштів. Intel пов'язала це зі слабким ринком персональних комп'ютерів, виробничими вузькими місцями та значними витратами на розширення виробництва.

Під тиском опинився і ширший сектор напівпровідників: акції Nvidia знижувалися на 3,2%, AMD — на 8,3%. Акції виробників серверів Dell та HP втрачали 11,8% і 9,5% відповідно. Alphabet на передринкових торгах опускалася на 1% після рекордного розпродажу напередодні, а Meta також повідомила про відтік коштів у кварталі, що завершився у вересні.

Станом на 8:15 за американським часом ф'ючерси на Nasdaq-100 знижувалися на 2,6%, на S&P 500 — на 1,12%, а на Dow Jones — на 0,08%. Водночас акції Chevron та Exxon Mobil зростали після того, як компанії повідомили про квартальні прибутки, що перевищили очікування.

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