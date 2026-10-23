Nasdaq упав на 2,6% на тлі сумнівів щодо витрат на ШІ — Channel NewsAsia

У США фондові індекси 22 жовтня переважно знизилися, а Nasdaq зафіксував найбільше денне падіння з початку червня. Технологічний індекс втратив 2,6% на тлі нової хвилі занепокоєння інвесторів щодо масштабних витрат бізнесу на штучний інтелект, повідомляє Channel NewsAsia.

Nasdaq Composite знизився на 694 пункти — до 26 008,86 пункту. Індекс S&P 500 втратив 1,21%, або 93,74 пункту, завершивши торги на рівні 7 663,43 пункту. Водночас промисловий індекс Dow Jones додав 0,02% і сягнув 52 867,98 пункту.

Розпродаж акцій виробників чипів

Індекс напівпровідникових компаній Philadelphia SE Semiconductor Index упав на 6,7% — це стало його найбільшим одноденним спадом із 23 червня. Акції Intel, AMD, Sandisk і Marvell подешевшали більш ніж на 8% кожна. Від рекордного рівня закриття, зафіксованого 22 червня, індекс SOX знизився більш ніж на 26%, хоча від початку року все ще зріс на 51,5%.

Акції Meta Platforms втратили 7%, попри квартальні результати, що перевершили очікування аналітиків. Компанія повідомила про перший за понад десятиліття відтік коштів через витрати, пов’язані зі ШІ, а також про плани випустити неголосуючі акції у співвідношенні два до одного, щоб залучити капітал на розвиток цієї технології.

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Папери Tesla знизилися на 3,1%, хоча виробник електромобілів несподівано показав позитивний вільний грошовий потік за квартал і скоротив план капітальних витрат на 2026 рік.

Інші чинники торгів

За даними LSEG, зі 111 компаній індексу S&P 500, які вже оприлюднили звітність за третій квартал, 83% перевершили оцінки аналітиків. На цьому тлі зростали акції окремих компаній: Blackstone — на 8,4%, Lockheed Martin — на 7%, Spotify — на 11,1%, Procter & Gamble — на 5,6%.

Інвестори також стежили за зростанням цін на нафту до максимуму за п’ять місяців після нових ударів єменських хуситів, яких підтримує Іран, по цілях у Саудівській Аравії. На ринку побоювалися, що напруженість на Близькому Сході може підтримувати інфляцію та вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок.

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