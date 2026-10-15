Nasdaq впав на 1,06% через розпродаж акцій ШІ-компаній — Channel NewsAsia

У США індекс Nasdaq Composite 15 жовтня знизився на 1,06% — до 26 409,80 пункту станом на 9:50 за східним часом. Падіння відбулося на тлі посилення розпродажу акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, через побоювання інвесторів щодо впливу зростання відсоткових ставок на інвестиції в ШІ, повідомляє Channel NewsAsia.

Індекс S&P 500 втратив 0,42% і опустився до 7686,74 пункту. Водночас промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,32% — до 51 785,06 пункту. Напередодні S&P 500 та Nasdaq продемонстрували найбільше одноденне падіння з липня після даних про вищу за очікування споживчу інфляцію у США.

Падіння технологічних компаній

Акції оператора дата-центрів CoreWeave подешевшали на 8,5% після падіння на 15% у попередню сесію. Папери Oracle знизилися незначно, напередодні вони втратили майже 9%. Облігації обох компаній також подешевшали, а їхня дохідність піднялася до рекордних рівнів.

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Серед виробників мікросхем акції Nvidia втратили 3,3%, Micron Technology — 5%, а Advanced Micro Devices — 6,4%. Технологічний сектор S&P 500 знизився на 2% і став найбільшим чинником падіння широкого індексу. Обережна заява тайванського виробника чипів TSMC щодо 2027 року, у якій компанія послалася на макроекономічну невизначеність, також погіршила настрої на ринку.

Інфляція та перехід до захисних активів

Нові дані засвідчили, що ціни американських виробників у вересні зросли найбільше за чотири з половиною роки через подорожчання товарів і послуг. Це стало черговим сигналом посилення інфляційного тиску за межами енергетичного сектору.

Інвестори переходили до захисних секторів: акції компаній охорони здоров’я та виробників товарів першої необхідності зросли більш ніж на 2% кожна. Дохідність 10-річних державних облігацій США опустилася до тритижневого мінімуму — 5,0725%. Індекс волатильності CBOE, який часто називають індикатором страху Волл-стріт, сягнув максимуму за два тижні.

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