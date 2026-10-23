Nasdaq впав на 2,9% на тлі побоювань щодо ШІ та зростання цін на нафту — Fortune

Азійські та європейські фондові ринки 23 жовтня переважно знижувалися після розпродажу акцій у США, де індекс S&P 500 втратив 1,21%, а Nasdaq впав на 2,9%. Як повідомляє Fortune, найбільший тиск припав на технологічний сектор: акції постачальника хмарних обчислень для ШІ CoreWeave подешевшали на 10,06%, а папери Meta — на 6,98%.

Побоювання щодо ШІ та нафти

Інвестори зберігають занепокоєння щодо компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом. Його посилили повідомлення, за якими OpenAI під тиском інвесторів із сектору приватного капіталу мала знизити бажану оцінку в новому раунді залучення коштів із 1,4 трлн до 1,25 трлн доларів.

Аналітик Deutsche Bank Джим Рід у листі до Fortune зазначив, що одночасно зіткнулися всі чинники нестабільності останніх тижнів. Вартість Brent зростала до 114 доларів за барель, а згодом відступила до 113 доларів. Це сталося після повідомлення Financial Times, за яким посланець президента США Дональда Трампа в ООН заявив про готовність Сполучених Штатів воювати з Іраном щонайменше ще рік.

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Французькі облігації та індекси

Дохідність 10-річних державних облігацій Франції піднімалася до нового максимуму в 5,1%, після чого знизилася до 5,05%. За оцінкою Fortune, інвестори вимагають вищу премію за ризик через сумніви щодо плану французького уряду з подолання бюджетної кризи. Водночас дохідність 10-річних казначейських облігацій США знизилася до 4,9% після недавнього піку понад 5,3%.

На початку торгів у Європі індекс Stoxx 600 втратив 0,36%, а британський FTSE 100 — 0,56%. В Азії японський Nikkei 225 знизився на 0,34%, індійський Nifty 50 — на 0,96%, тоді як китайський CSI 300 зріс на 1,71%. Біткоїн опустився до 81 683 доларів. Ф’ючерси на Nasdaq перед відкриттям торгів у Нью-Йорку зростали на 0,28%, а ф’ючерси на S&P 500 майже не змінювалися.

Головний ринковий аналітик платформи IG Кріс Бошан зазначив, що Nasdaq 100 ще кілька тижнів тому був на рекордному рівні, а за рік зріс на 20%. На його думку, нинішній спад слід розглядати як корекцію, а не обвал.

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