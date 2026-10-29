НБУ підвищив облікову ставку до 16,5% через прискорення інфляції

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Національний банк України підвищив облікову ставку з 16% до 16,5% через посилення цінового тиску та погіршення інфляційних очікувань.

За прогнозом регулятора, інфляція за підсумками 2026 року може сягнути 12,5%.

Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що на зростання цін вплинули наслідки російських атак на бізнес і логістику. У вересні річна інфляція становила 10%, а аналогічна тенденція збереглася і в жовтні.

Підвищення ставки має підтримати привабливість гривневих заощаджень і стабільність валютного ринку. НБУ очікує, що у 2027 році інфляція сповільниться до 7,3%.

Джерело: РБК-Україна

Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку до 15,5%. Регулятор змінив показник у межах своєї монетарної політики, щоб впливати на інфляційні процеси та підтримувати стабільність економіки.

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