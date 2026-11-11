НБУ поступово замінює старі банкноти 50 і 200 гривень

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Національний банк України проводить планову заміну банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка на сучасніші купюри. Це не означає раптового вилучення грошей з обігу, тому українцям пояснили, чи потрібно спеціально обмінювати такі банкноти.

У Нацбанку нагадали, що про поступову заміну банкнот номіналами 50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років повідомили ще в жовтні 2024 року. Сам процес розпочався 1 листопада того ж року.

Йдеться про заміну старих купюр на банкноти номіналами 50 і 200 гривень зразка 2014 року. Це частина комплексної роботи НБУ з оптимізації готівкового обігу та підвищення якості грошових знаків.

Водночас жителям країни не потрібно спеціально обмінювати такі банкноти. Вони залишаються дійсним платіжним засобом, і ними можна без обмежень розраховуватися.

НБУ також проводить поступову заміну інших банкнот попередніх років випуску:

20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років - із 1 січня 2023 року;

500 гривень - із 1 серпня 2024 року;

50 і 200 гривень зразків 2003-2007 років - із 1 листопада 2024 року.

Під час цього процесу банки не видають такі купюри з кас за всіма видами готівкових операцій. Нацбанк також припинив передавати їх банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам з оброблення готівки.

Коли банкноти старого зразка потрапляють до банків, їх більше не повертають в обіг, а передають Національному банку для подальшої утилізації.

Окремо в НБУ нагадали, що з 2 березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років вилучені з обігу та більше не є засобом платежу під час готівкових розрахунків. Замість них в обігу використовуються монети відповідних номіналів.

Водночас такі банкноти ще можна безкоштовно обміняти на монети та банкноти інших номіналів, що перебувають в обігу:

у Національному банку - до ухвалення окремого рішення про завершення обміну;

в уповноважених банках - до 28 лютого 2029 року;

в інших банках України - до 26 лютого 2027 року.

У Нацбанку наголошують, що заміна банкнот попередніх років є звичайним плановим процесом оновлення готівки, а не підставою для занепокоєння громадян.

Раніше Нацбанк назвав найпоширеніші банкноти та монети в Україні.

Також НБУ розповів про впровадження нової банкноти номіналом 2000 гривень.

Окрім того, Національний банк України заявив про введення в обіг банкноти у 2 000 гривень з 4 вересня 2026 року. Сама ж презентація купюри відбулась заздалегідь, щоб банківські та небанківські установи встигли налаштувати обладнання, а громадяни й бізнес ознайомилися з її дизайном і захистом.

Гетманцев прокоментував вплив нової банкноти у 2 тис грн на інфляцію.

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