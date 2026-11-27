НБУ знизив курс долара та євро на 30 листопада
На понеділок, 30 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,02 грн, що на 9 копійок нижче, ніж 27 листопада.
Євро коштуватиме 49,35 грн — на 14 копійок менше.
На готівковому ринку станом на 27 листопада банки в середньому купували долар по 44,91 грн, а продавали по 45,49 грн. Євро купували по 49,30 грн, а продавали по 50,02 грн.
В обмінниках долар коштував у середньому 45,47 грн при продажу, а євро — 50,27 грн.
Джерело: НБУ.
Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 24 листопада.
Долар і євро продовжили дешевшати: НБУ оновив курс валют на 23 листопада
Національний банк України встановив оновлені офіційні курси долара та євро на п’ятницю, 27 листопада. Обидві іноземні валюти продовжили дешевшати відносно гривні.