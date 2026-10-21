Уряд Нігерії виплатив 4,25 млрд найр невиплачених пенсійних і вихідних виплат ще 600 колишнім працівникам ліквідованої авіакомпанії Nigeria Airways Limited. Загальна кількість людей, які отримали кошти, сягнула 3300, повідомляє Premium Times.

Десята й одинадцята черги

Остання виплата охопила десяту та одинадцяту черги одержувачів. У Міністерстві фінансів Нігерії заявили, що кошти перерахували в межах погашення давніх фінансових зобов’язань перед колишніми працівниками національного перевізника.

Перші дев’ять черг виплат охопили 2700 осіб. Раніше повідомлялося про 18 млрд найр виплат для цих працівників. За підрахунками Premium Times, разом із новим траншем заявлений обсяг виплат становить 22,25 млрд найр.

Водночас міністерство у новій заяві не назвало загальної суми фактично виплачених коштів за всіма чергами та не повідомило про залишок боргу перед колишніми працівниками і їхніми родинами.

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Борги після ліквідації авіакомпанії

У січні 2025 року Спільний комітет Національної асамблеї Нігерії з питань авіації заявляв, що держава заборгувала колишнім працівникам Nigeria Airways 36 млрд найр. Тоді законодавці зазначали, що частина працівників померла, не дочекавшись належних виплат, а інші зазнавали фінансових труднощів.

Nigeria Airways заснували 1958 року. Вона припинила роботу у 2003 році та була ліквідована у 2004-му. Після закриття компанії залишилися неврегульовані зобов’язання щодо пенсій і вихідних виплат.

Перевірка звернень родин

Міністерство фінансів також продовжує перевіряти та підтверджувати вимоги, подані найближчими родичами померлих колишніх працівників авіакомпанії. Відомство має встановити право на виплати та звірити вимоги із затвердженими даними перед перерахуванням коштів.

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