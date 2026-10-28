OBR знизило прогноз зростання економіки Британії на 2027 рік — The Guardian

Управління бюджетної відповідальності Великої Британії (OBR) знизило прогноз зростання британської економіки у 2027 році з 1,6% до 1%. Водночас оцінку зростання у 2026 році підвищили з 1,1% до 1,2%. Як повідомляє The Guardian, перегляд прогнозу оприлюднили одночасно з представленням першого бюджету канцлера Джона Гілі.

Інфляція та доходи домогосподарств

OBR очікує, що інфляція для споживачів у 2026 році становитиме 3,5%, хоча в березні прогнозувала її на рівні 2%. Незалежне управління також погіршило оцінку перспектив рівня життя: реальні наявні доходи на одну особу з урахуванням інфляції мають знизитися в короткостроковій перспективі, а потім лише помірно зрости до завершення нинішнього скликання парламенту.

За оцінкою OBR, на початку 2030-х років рівень доходів буде приблизно на 2% вищим за допандемічний. Управління пов'язало тиск на домогосподарства й підприємства з подорожчанням енергоносіїв на тлі війни на Близькому Сході.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Бюджетні заходи та запозичення

Джон Гілі оголосив про виплату 100 фунтів стерлінгів для 20 млн домогосподарств. Вартість цієї програми для державної скарбниці оцінюють у 2,6 млрд фунтів. Також уряд планує скасувати фіксовану плату в рахунках за газ і тимчасово підвищити податок для банків, щоб профінансувати пакет енергетичної підтримки.

Канцлер залишив резерв у 15 млрд фунтів щодо основного бюджетного правила, за яким поточні видатки через три роки мають покриватися податковими надходженнями. Навесні попередня канцлерка Рейчел Рівз залишила резерв у 23,6 млрд фунтів. OBR прогнозує, що в середньостроковій перспективі державні запозичення знизяться приблизно до 2% ВВП, однак у найближчі роки це відбуватиметься повільніше, ніж передбачалося раніше.

Управління наголосило на високій невизначеності прогнозів. За його розрахунками, якщо ціни на енергоносії зростатимуть сильніше й довше, ніж у базовому сценарії, державні запозичення у 2027 році можуть бути на 17 млрд фунтів вищими. За нижчої траєкторії цін вони можуть скоротитися на 12 млрд фунтів.

Читай нас у