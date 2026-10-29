Офіційні курси долара та євро знизилися 29 жовтня
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Національний банк України знизив офіційний курс долара на 1 копійку, а євро — на 9 копійок. Нові значення валют діють 29 жовтня 2026 року.
Офіційні курси валют на четвер, 29 жовтня, становлять:
- 1 долар США – 45,59 грн (45,60 грн станом на 28 жовтня);
- 1 євро – 50,76 грн (50,85 грн станом на 28 жовтня).
Середній курс в банках, за даними minfin, становить (купівля - продаж):
- долар США: 45,45 – 46,05 грн
- євро: 50,65 – 51,40 грн.
Середній готівковий курс в обмінних пунктах (купівля - продаж):
- долар США: 46,25 – 46,60 грн
- євро: 51,50– 51,88 грн.
Джерело: НБУ
Раніше долар встановив новий історичний рекорд.
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