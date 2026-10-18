Офіційно обліковані вкладення Китаю в держоблігації США знизилися до $591 млрд — Fortune

Офіційно облікований обсяг вкладень Китаю в державні облігації США у серпні становив $591 млрд. Це найнижчий показник за 18 років і менше ніж $700 млрд роком раніше. У квітні 2022 року Китай ще володів американськими казначейськими паперами на $1 трлн, повідомляє Fortune.

Облік через іноземних кастодіанів

Міністерство фінансів США зазначає, що дані переважно збирають американські кастодіани та брокери-дилери. Американські цінні папери, які зберігаються на рахунках іноземних кастодіанів, можуть бути віднесені не до їхніх фактичних власників.

На цьому тлі обсяг вкладень у держоблігації США, що обліковуються за Канадою, зріс до $465 млрд у серпні з $169 млрд за той самий місяць п’ять років тому. У Бельгії показник за цей період збільшився з $228 млрд до $490,5 млрд. Видання зазначає, що ці зміни збігаються зі скороченням офіційно облікованого китайського портфеля.

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Оцінки Бреда Сетсера

Старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин і колишній посадовець Мінфіну США Бред Сетсер написав у X, що докази використання Китаєм канадського кастодіана для частини цінних паперів американських федеральних житлових агентств є особливо переконливими. Він також зазначав, що приблизно з 2020 року істотно зросли обсяги американських держоблігацій у кастодіанів у Великій Британії, Франції, Люксембурзі та Бельгії.

За аналізом Сетсера, врахування Канади та європейських кастодіальних центрів може давати оцінку до $500 млрд. За вужчого підрахунку, що охоплює Канаду, Люксембург і Францію з 2022 року, йдеться приблизно про $300 млрд. Він також зазначив, що Китай скоротив вкладення в довгострокові держоблігації та збільшив вкладення в короткострокові векселі.

Сетсер оцінював сукупні американські фінансові активи Китаю у 50–55% його резервного портфеля. На його думку, для точнішої оцінки слід враховувати цінні папери, які Китай може зберігати через кастодіанів у Канаді та Європі.

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