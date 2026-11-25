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Верховна Рада 25 листопада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д, який встановлює правила оподаткування операцій із віртуальними активами та регулювання криптовалютного ринку в Україні.

Українці сплачуватимуть 23% податків із прибутку від продажу цифрових активів, тоді як для раніше придбаних криптовалют передбачено спеціальний перехідний режим зі ставкою 10%. Криптовалютні біржі повинні будуть проходити авторизацію, виконувати вимоги фінансового моніторингу та звітувати про операції клієнтів.

Водночас ухвалення закону не усуває всіх проблем українського криптовалютного ринку. Зокрема, залишаються валютні обмеження Національного банку, питання розрахунку інвестиційного прибутку з урахуванням девальвації гривні та складнощі податкового адміністрування.

UA.News розбирався, чому регулювання криптовалютного ринку затягнулося на роки, скільки податків доведеться сплачувати інвесторам та чи зможе Україна стати одним із європейських центрів цифрових фінансів.

Як Україна майже десять років намагалася врегулювати ринок криптовалют

Перші спроби законодавчо врегулювати обіг криптовалют в Україні розпочалися ще у 2017 році. Однак державні органи не могли сформувати єдиної позиції щодо того, чим саме є криптовалюта — платіжним засобом, фінансовим інструментом чи окремим видом цифрового майна.

У вересні 2021 року Верховна Рада вперше ухвалила закон про віртуальні активи, проте президент Володимир Зеленський повернув його до парламенту зі своїми пропозиціями. Після доопрацювання 17 лютого 2022 року депутати повторно ухвалили Закон України «Про віртуальні активи».

Документ визначав правовий статус цифрових активів, права їхніх власників та засади діяльності криптовалютних компаній. Однак він мав набрати чинності лише після внесення відповідних змін до Податкового кодексу.

Як пояснює юрист та приватний інвестор Тарас Гук, саме тому нинішнє рішення парламенту не зовсім коректно називати безпосередньо легалізацією криптовалют.

«Насправді йдеться саме про оподаткування криптовалют. Закон про їх легалізацію був ухвалений ще до початку повномасштабного вторгнення, однак його набрання чинності залежало від ухвалення відповідних змін до Податкового кодексу», — пояснив експерт.

У листопаді 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10225, який мав визначити механізм оподаткування цифрових активів. У квітні 2025 року парламентський фінансовий комітет підготував доопрацьований законопроєкт №10225-д, який депутати підтримали у першому читанні 3 вересня 2025 року.

Однак підготовка документа до другого читання затягнулася ще більш ніж на рік. Таким чином, від перших законодавчих ініціатив щодо криптовалют до ухвалення механізму їх оподаткування минуло понад дев'ять років.

Чому держава роками не могла врегулювати криптовалютний ринок

Однією з об'єктивних причин затримки реформи стало повномасштабне російське вторгнення. Водночас Тарас Гук припускає, що подальше затягування процесу могло бути пов'язане з небажанням окремих осіб, причетних до ухвалення державних рішень, запроваджувати прозоре оподаткування цифрових активів.

«Звісно, перший і другий рік війни було не до того, але далі ось це затягування, мені здається, якраз було продиктоване тим, що дуже багато хто з тих, хто мав приймати рішення, не були в захваті від того, що з криптоактивів треба сплачувати податки», — вважає юрист.

Експерт звертає увагу на те, що криптовалютні активи та обмінники неодноразово фігурували у повідомленнях про корупційні розслідування, зокрема у матеріалах щодо так званих плівок НАБУ.

Іншою проблемою був розподіл повноважень між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Нацбанк розглядав криптовалюти передусім із погляду фінансової стабільності та валютного контролю. Особливе занепокоєння регулятора викликали стейблкоїни, масове використання яких для розрахунків потенційно може послабити роль гривні.

Зрештою, сторони погодили модель спільного регулювання з розподілом повноважень між двома установами.

Засновник криптобіржі WhiteBIT, засновник та президент W Group Володимир Носов позитивно оцінив досягнення компромісу між державними органами.

«Ми позитивно оцінюємо те, що перед фінальним голосуванням парламент, Національний банк України та НКЦПФР погодили позиції щодо спірних положень документа. Правила, ухвалені за згодою всіх регуляторів, мають значно більше шансів ефективно запрацювати на практиці», — зазначив Носов.

Скільки податків сплачуватимуть власники криптовалют

Варто зазначити, що доходи від продажу криптовалют оподатковувалися в Україні й раніше, однак за загальними нормами Податкового кодексу. Відповідно до роз'яснень Державної податкової служби, такі доходи класифікувалися як іноземні або інші доходи фізичних осіб та оподатковувалися ПДФО і військовим збором. Новий закон запроваджує окремий механізм оподаткування операцій із віртуальними активами, який дозволяє враховувати документально підтверджені витрати на їх придбання.

За новим законодавством стандартна ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме 23% — 18% ПДФО та 5% військового збору. При цьому податки розраховуватимуться на основі позитивного фінансового результату від операцій із віртуальними активами за підсумками звітного року.

Наприклад, якщо інвестор придбав Bitcoin за 100 тис. грн, а продав за 150 тис. грн, базою для оподаткування стануть 50 тис. грн. За стандартною ставкою сума податків становитиме 11,5 тис. грн без урахування можливих пільг.

Тарас Гук позитивно оцінює рішення оподатковувати саме фінансовий результат, оскільки раніше розглядалася можливість оподаткування всієї суми продажу.

Аналогічної позиції дотримується партнер практики технологій та інвестицій юридичної компанії Juscutum Петро Білик. Юрист пояснив, що нова модель дозволить переносити збитки на наступні роки. Крім того, обмін одного цифрового активу на інший не оподатковуватиметься.

Водночас окремих податкових пільг за довгострокове володіння криптовалютами не передбачено. Від оподаткування звільнятиметься лише прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати на рік.

Для цифрових активів, придбаних до набрання чинності новим законодавством, передбачено перехідний режим оподаткування, який діятиме до 31 грудня 2028 року включно. Протягом цього періоду інвестори зможуть скористатися пільговою ставкою ПДФО у розмірі 5%, до якої додаватиметься 5% військового збору.

Відповідний механізм особливо актуальний для інвесторів, які купували криптовалюту багато років тому та не можуть відновити документи щодо вартості її придбання.

«Ті, хто купував криптоактиви за законно отримані кошти, тепер зможуть використовувати отримані від них прибутки у правовому полі», — пояснив Гук.

Йдеться, зокрема, про можливість підтверджувати походження доходів під час придбання нерухомості, автомобілів та інших активів. Водночас сплата податків не звільнятиме власників криптовалют від необхідності підтверджувати законність первинного походження коштів.

Запровадження перехідного періоду підтримує і WhiteBIT. На думку Володимира Носова, пільгове оподаткування має стимулювати громадян виходити у правове поле.

«Саме такий підхід робить вихід у правове поле економічно доцільним для громадян і сприятиме детінізації ринку та зростанню бюджетних надходжень у довгостроковій перспективі», — зазначив засновник криптобіржі.

Як девальвація гривні та складність обліку можуть збільшити податки для інвесторів

Окрему увагу Тарас Гук звертає на врахування курсової різниці під час визначення інвестиційного прибутку.

Більшість учасників криптовалютного ринку оцінюють вартість своїх активів у доларах. Однак для цілей українського оподаткування фінансовий результат визначатиметься у гривні.

«Різницю між вартістю придбання та продажу криптовалюти визначатимуть у гривні за офіційним курсом НБУ на дату кожної з цих операцій», — пояснив юрист.

Наприклад, якщо інвестор придбав криптовалюту на $10 тис. за курсу 23 грн за долар, її вартість становила 230 тис. грн. Якщо згодом він продав її за ті самі $10 тис., але вже за умовного курсу 45 грн за долар, гривневий еквівалент становитиме 450 тис. грн.

Попри відсутність доларового прибутку, різниця у гривні становитиме 220 тис. грн. За стандартною моделлю оподаткування інвестору довелося б сплатити 50,6 тис. грн податків без урахування можливих пільг.

Гук наголошує, що особливо відчутною ця проблема може бути для довгострокових інвесторів, які купували криптовалюту ще за курсу 8 або 23 грн за долар.

Петро Білик також звертає увагу на складнощі підтвердження витрат. Можливість врахувати вартість придбання окремих токенів залежатиме від статусу продавця та переліку активів, який має затвердити НКЦПФР за погодженням із Міністерством фінансів.

Якщо відповідні витрати не визнаватимуться, інвестору доведеться сплачувати податки з усієї суми продажу, а не лише з прибутку.

Невизначеним залишається і порядок підтвердження витрат під час придбання криптовалют через іноземні біржі, децентралізовані платформи та P2P-сервіси. Активним трейдерам, які здійснюють сотні операцій, може знадобитися допомога бухгалтерів та податкових консультантів.

Необхідність врегулювати ці питання підкреслює і Володимир Носов.

«Важливо, щоб історія операцій і виписки від криптоплатформ визнавалися належним підтвердженням витрат на купівлю, а методика перерахунку в гривню була чіткою», — наголосив засновник WhiteBIT.

За даними дослідження WhiteBIT та Ipsos, 59% опитаних українців вважають, що робота з криптоактивами потребує спеціальних знань.

Носов попереджає, що надмірно складні податкові процедури можуть стати додатковою перешкодою для виходу інвесторів із тіні. Тому відповідні питання, на його думку, необхідно врегулювати роз'ясненнями Державної податкової служби ще до набрання чинності законом.

Як податкова контролюватиме криптовалюти українців

Криптовалютні біржі та інші постачальники відповідних послуг повинні будуть проходити авторизацію, виконувати вимоги фінансового моніторингу та подавати звітність.

Одним із напрямів реформи є впровадження міжнародного стандарту звітності щодо криптовалютних активів CARF та наближення українського законодавства до європейської директиви DAC8, яка передбачає розширення обміну податковою інформацією.

Тарас Гук звертає увагу на те, що можливості інвесторів залишатися анонімними під час використання міжнародних криптовалютних бірж поступово скорочуються.

«Треба мати на увазі, що більшість криптобірж за регулюванням ЄС зараз змушені проводити повну ідентифікацію особи», — пояснив юрист.

За його словами, вимоги до криптовалютних платформ дедалі більше наближаються до тих, які застосовуються до традиційних фінансових та платіжних установ.

«Дізнатись про наявність на біржах вашої крипти не буде особливих складнощів, якщо цього буде хотіти українська податкова», — вважає Гук.

Чому оподаткування криптовалют не скасовує валютних обмежень НБУ

Однією з головних проблем нової моделі регулювання Тарас Гук вважає збереження валютних обмежень Національного банку, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення.

Вони торкнулися не лише інвестицій у традиційні цінні папери та поповнення рахунків іноземних брокерів, але й окремих операцій із придбання цифрових активів.

«В нас введені обмеження Національного банку на інвестиції за кордон, на поповнення інвестиційних рахунків у брокерів, і такі ж самі обмеження на поповнення рахунків криптобірж», — зазначив експерт.

Ухвалений парламентом закон не скасовує цих обмежень. Таким чином, держава створює правове поле для інвестицій у криптовалюти, але водночас обмежує окремі способи фінансування таких інвестицій.

На думку Гука, це також може перешкоджати розвитку українських криптовалютних компаній.

«Перший закон про легалізацію криптовалют, ухвалений у 2021 році, мав створити умови для повноцінної роботи українських криптобірж. На той момент багато компаній прагнули розвивати свій бізнес в Україні та на ринках пострадянського простору», — розповів юрист.

Що зміниться для криптовалютних бірж та як Україна обмежуватиме російський капітал

Криптовалютні компанії повинні будуть виконувати вимоги щодо прозорості структури власності, зберігання клієнтських активів, фінансового моніторингу та звітності.

Для українських підприємств поява зрозумілого законодавства може створити можливість розвивати бізнес усередині країни, а не реєструвати компанії в іноземних юрисдикціях.

Найскладнішою адаптація до нових вимог може стати для невеликих українських криптообмінників, яким доведеться вдосконалити системи фінансового моніторингу, обліку та управління ризиками.

За найсерйозніші порушення передбачено штрафи до 15% річного обороту або 600 млн грн. Особливу увагу приділятимуть перевірці кінцевих бенефіціарів компаній та їхніх можливих зв'язків із росією.

Володимир Носов підтримує запровадження відповідних перевірок під час авторизації учасників ринку.

«Для WhiteBIT це послідовна позиція, якої компанія дотримується з 2022 року, коли припинила обслуговування користувачів із росії та білорусі, попри втрату близько 30% користувацької бази. Ми переконані, що такий самий стандарт має бути обов'язковим для всіх учасників українського ринку», — зазначив засновник криптобіржі.

Іншим важливим завданням стане узгодження українського законодавства з європейським регламентом MiCA, який визначає спільні правила діяльності криптовалютних компаній у ЄС та встановлює механізми захисту їхніх клієнтів.

За словами Носова, у червні 2026 року WhiteBIT EU отримала авторизацію за MiCA в Австрії. Досвід компанії, на його думку, демонструє, що єдині регуляторні стандарти створюють передумови для масштабування бізнесу та інтеграції в європейський фінансовий простір.

Водночас гармонізація українського законодавства з європейським не означатиме автоматичного отримання українськими компаніями права працювати на всій території ЄС.

Скільки грошей Україна може отримати від оподаткування криптовалют

Одним із головних аргументів прихильників оподаткування криптовалют є потенційне збільшення доходів державного бюджету. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оцінював відповідні надходження приблизно у 14–15 млрд грн на рік.

При цьому масштаби українського криптовалютного ринку значно перевищують потенційні податкові надходження.

Як зазначив Володимир Носов, Україна вже кілька років поспіль входить до десятки світових лідерів за рівнем використання цифрових активів. За наведеними ним даними рейтингу Chainalysis за 2026 рік, Україна посідає сьоме місце серед 117 країн за рівнем використання криптовалют та шосте за обсягом транскордонних криптопереказів.

Обсяг української криптоекономіки за останній рік, за словами Носова, становив $128,3 млрд, а роздрібні P2P-перекази стейблкоїнів в Україну — $2,41 млрд.

«Ухвалення профільного закону — це можливість перетворити технологічне лідерство України на економічну перевагу. Йдеться не лише про залучення міжнародних інвестицій і розвиток інноваційної фінансової інфраструктури, а й про додаткові податкові надходження», — пояснив засновник WhiteBIT.

Водночас обсяг криптовалютних операцій не варто ототожнювати з оподатковуваними доходами інвесторів. Реальні бюджетні надходження залежатимуть від динаміки ринку, прибутковості операцій та ефективності податкового адміністрування.

Тарас Гук також звертає увагу на особливості інвестиційної культури українців. На його думку, цифрові активи в Україні набули значно більшої популярності, ніж традиційні інвестиційні інструменти.

«На жаль, в Україні значно більше людей інвестують у криптовалюту, ніж у традиційні інвестиційні інструменти, зокрема цінні папери та ОВДП», — зазначив експерт.

Коли запрацює оподаткування криптовалют в Україні

Основні положення ухваленого Верховною Радою законопроєкту мають набрати чинності 1 липня 2027 року. До цього документ повинен пройти процедуру підписання та офіційного опублікування, а державні органи — підготувати нормативну базу.

Зокрема, необхідно визначити процедури авторизації криптовалютних компаній, вимоги до звітності, перелік витрат, які можуть враховувати інвестори, та правила документального підтвердження операцій.

Петро Білик звертає увагу на те, що значна частина практичних механізмів регулювання визначатиметься саме підзаконними нормативними актами. Тому остаточне податкове навантаження та складність виконання вимог можна буде оцінити лише після їх ухвалення.

«Якщо легальний шлях виявиться дорожчим і складнішим за «сірий», капітал і користувачі просто залишаться на іноземних платформах», — попереджає представник Juscutum.

Володимир Носов, зі свого боку, вважає, що Україна має потенціал стати одним із провідних європейських центрів цифрових фінансів. Однак ключовою передумовою для цього залишається сучасне та передбачуване законодавство.

«Водночас ефективність податкової моделі визначатимуть не ставки, а адміністрування», — наголосив засновник WhiteBIT.

Загалом Тарас Гук також позитивно оцінює ухвалення законопроєкту, попри збереження валютних обмежень та окремі питання щодо оподаткування.

«Загалом я позитивно оцінюю появу можливості сплачувати податки з доходів від криптовалют. Однак поки складно сказати, чи всі інвестори будуть готові це робити», — підсумував юрист.

Україна витратила понад дев'ять років на створення законодавчої основи для криптовалютної індустрії. Однак справжнім показником успішності реформи стане здатність держави зробити легальну діяльність економічно привабливою для інвесторів та бізнесу.

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