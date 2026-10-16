Пакистан домовився з ITFC про перегляд вартості фінансування — The Express Tribune

Пакистан у Бангкоку, Таїланд, домовився з Міжнародною ісламською торговельною фінансовою корпорацією (ITFC) про перегляд вартості та обсягу решти траншу фінансування. Технічні команди сторін мають вивчити можливі зміни, які приведуть вартість запозичень у відповідність до поліпшених ринкових умов країни, повідомляє The Express Tribune.

Домовленості досягли міністр фінансів і доходів Пакистану Мухаммад Аурангзеб та генеральний директор ITFC Адіб Ю Аль-Аама під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку. Сторони погодилися шукати взаємоприйнятне рішення. Пакистан прагне замінити дорогі короткострокові позики фінансуванням із довшим строком погашення, не збільшуючи зовнішній борг.

Фінансування автомагістралі та залізниці

Окремо Аурангзеб обговорив із президентом Фонду ОПЕК з міжнародного розвитку Абдулхамідом Аль-Халіфою фінансування автомагістралі M6. Йшлося про вже схвалений перший транш, кредитну угоду, яка ще очікує на підписання, та наступні транші. Аль-Халіфа запросив пакистанського міністра відвідати фонд і підписати проєктну угоду.

Пріоритетами для подальшої співпраці також назвали модернізацію залізниці ML-1 та інфраструктуру передавання електроенергії.

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Облігації Panda Bond і ринки капіталу

На зустрічі з міністром фінансів Китаю Лань Фоанем пакистанська сторона обговорила дебютний випуск облігацій Panda Bond. Серед тем були регуляторна підтримка, підвищення кредитної якості з боку Азійського банку інфраструктурних інвестицій, купон у 2,5% та високий попит інвесторів.

Аурангзеб заявив про намір Пакистану повторно виходити на китайський ринок капіталу. Сторони також розглянули повернення країни на ринок єврооблігацій після чотирирічної перерви та нові випуски Panda Bond у межах затвердженої програми на 7,2 млрд юанів.

Під час зустрічі з Moody's міністр привітав нещодавнє підвищення рейтингу Пакистану та зазначив поліпшення фіскальних і зовнішніх показників, зростання валютних резервів і зменшення форвардних зобов'язань Державного банку Пакистану.

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