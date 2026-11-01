Пакистан очолив G-24 та назвав пріоритети головування — Dawn

Пакистан перебрав головування у Групі 24 (G-24) — міжурядовому об’єднанні країн, що розвиваються, яке координує позиції з міжнародних валютних і фінансових питань. Міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб заявив, що країна прагнутиме посилити спільний голос економік, що розвиваються, та сприяти формуванню більш справедливої й орієнтованої на розвиток міжнародної фінансової системи, повідомляє Dawn.

Три пріоритети головування

За словами Аурангзеба, Пакистан зосередиться на трьох напрямах: поверненні питань розвитку в центр світової економічної політики, зміцненні багатосторонніх механізмів та просуванні міжнародної фінансової архітектури, орієнтованої на розвиток.

Міністр наголосив, що макроекономічна стабільність має бути основою для інвестицій, продуктивності, зайнятості та спільного добробуту. На його думку, це допоможе країнам, що розвиваються, і державам із низькими доходами перейти від подолання криз до сталого зростання.

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Фінансування та участь у рішеннях

Пакистан також має намір виступати за справедливіше управління, змістовну участь у виробленні рішень і більшу спроможність Бреттон-Вудських інституцій реагувати на потреби та реалії своїх членів. Серед заявлених пріоритетів — доступне та своєчасне фінансування розвитку, стійкі рішення щодо боргів, посилення глобальних фінансових механізмів безпеки, кліматична стійкість і активніше залучення державного та приватного капіталу.

G-24 створили 1971 року як коаліцію країн, що розвиваються, для координації їхніх підходів до міжнародних монетарних і фінансових питань.

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