Пакистан підвищив поріг для звітів про готівкові операції до 3 млн рупій — Dawn

У Пакистані Національний виконавчий комітет із протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму схвалив підвищення порогу готівкових операцій, про які банки мають звітувати Підрозділу фінансового моніторингу Державного банку Пакистану. Новий ліміт становить 3 млн рупій замість 2 млн, повідомляє Dawn.

Звіти про операції

Поріг для звітів про готівкові операції зріс на 50%. Такі звіти подають, коли сума операції дорівнює встановленому ліміту або перевищує його. Звіт про підозрілу операцію, своєю чергою, подають за наявності ознак відмивання коштів або фінансування тероризму.

Комітет очолює міністр фінансів Мухаммад Аурангзеб. Він встановлює ліміти для банків, фінансових установ та інших організацій, які здійснюють фінансові операції, через повідомлення в офіційній газеті.

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Піратство та віртуальні активи

Комітет також схвалив внесення статті 28 Закону Пакистану про морські зони 2023 року до Додатка I Закону про протидію відмиванню коштів. Це означає, що морське піратство включили до переліку предикатних злочинів. Закон визначає піратство як незаконні акти насильства, затримання або пограбування з приватною метою, вчинені екіпажем чи пасажирами приватного судна або літака проти іншого судна, літака, людей чи майна на борту.

До Додатка IV закону також включили Пакистанський орган регулювання віртуальних активів. Він матиме регуляторні повноваження щодо віртуальних і цифрових активів для дотримання вимог у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

На засіданні розглянули виконання попередніх рішень, роботу Підрозділу фінансового моніторингу, інституційну спроможність та ініціативи із застосування штучного інтелекту й машинного навчання. Аурангзеб закликав посилити координацію між установами та розвивати аналітичні й операційні можливості підрозділу за планом із визначеними строками.

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