Пакистан розглядає токенізацію єврооблігацій — The Express Tribune

У Пакистані Міністерство фінансів і уряд розглядають можливість токенізації наявного боргу країни за єврооблігаціями. Про це заявив федеральний міністр фінансів і доходів, сенатор Мухаммад Аурангзеб, повідомляє The Express Tribune.

На діалозі про цифрові активи та майбутнє банківської справи, організованому в Карачі Пакистанською банківською асоціацією та LUMS, міністр закликав банки відповідально впроваджувати цифрові активи. Водночас обмеження для банків щодо інвестування, торгівлі або зберігання віртуальних активів за власні кошти чи кошти клієнтів залишаться чинними.

Регулювання цифрових активів

Аурангзеб наголосив, що фінансові інновації мають сприяти здешевленню грошових переказів, пришвидшенню платежів для бізнесу, доступнішому фінансуванню підприємців та збільшенню продуктивних інвестицій. За його словами, цифрова трансформація має супроводжуватися надійними регуляторними запобіжниками, контролем за фінансовою стабільністю та інституційним наглядом, щоб технологічний розвиток не створював зайвих ризиків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У Пакистані ухвалили Закон про віртуальні активи 2026 року, який надав Пакистанському регуляторному органу віртуальних активів повноваження ліцензувати та контролювати постачальників послуг, пов’язаних із такими активами. Наступним пріоритетом міністр назвав ефективне впровадження правил через належний нагляд і координацію між установами.

Умови для банків

Державний банк Пакистану запровадив умовний механізм надання банківських послуг ліцензованим суб’єктам. Він передбачає належну перевірку та відокремлення коштів клієнтів. Рахунки для суб’єктів, що мають документи про відсутність заперечень, матимуть обмежене призначення до завершення ліцензування, а банки й надалі відповідатимуть за дотримання валютних вимог.

Міністр також зазначив, що токенізація може поліпшити канали грошових переказів, зокрема операції, пов’язані з Roshan Digital Accounts. За минулий фінансовий рік Пакистан отримав 41,6 млрд доларів грошових переказів, а тенденції першого кварталу вказують, що їхній обсяг може перевищити 44 млрд доларів.

Читай нас у