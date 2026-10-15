Пакистан залучив 685,5 млрд рупій на аукціоні казначейських векселів — Dawn

У Пакистані уряд залучив загалом 685,5 млрд рупій на аукціоні казначейських векселів. Основний обсяг — 417,6 млрд рупій — було отримано під час аукціону, ще 267,9 млрд рупій надійшло через неконкурентні заявки. Дохідність векселів усіх строків погашення залишилася вищою за облікову ставку Державного банку Пакистану на рівні 11,5%.

Як повідомляє Dawn, це був останній аукціон казначейських векселів перед оголошенням наступного рішення з монетарної політики, запланованим на 26 жовтня.

Дохідність шестимісячних паперів

Ставка за шестимісячними казначейськими векселями знизилася на 6 базисних пунктів — до 12,39% проти 12,45% на попередньому аукціоні. Водночас вона була на 89 базисних пунктів вищою за чинну облікову ставку.

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На попередньому аукціоні дохідність шестимісячних векселів зросла на 75 базисних пунктів — з 11,70% до 12,45%. За даними видання, на нинішньому аукціоні інвестори подали заявки на 2,6 трлн рупій, тоді як 1 жовтня їхній обсяг становив 2,7 трлн рупій.

Попит банків на державні папери

Інвестори, переважно банки, прагнули розмістити в державних паперах значні обсяги ліквідності, оскільки можливості внутрішнього кредитування оцінюються як обмежені. Фінансові експерти пов'язують небажання інвесторів ризикувати з війною в Перській затоці та політичною невизначеністю в країні.

У матеріалі також зазначається, що в першому кварталі приватний сектор не здійснював нових запозичень. У 2026 фінансовому році обсяг запозичень приватного сектору становив 1,4 трлн рупій, а у 2025 фінансовому році — 1 трлн рупій. Банкіри сказали, що більшість цих коштів спрямовували на поповнення обігового капіталу, а не на довгострокові інвестиції.

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