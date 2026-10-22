ПАР планує внести законопроєкт про фіскальний якір у 2027 році — TimesLIVE

Уряд ПАР планує у 2027 році внести до парламенту законопроєкт про фіскальний якір — механізм, що має закріпити принцип фіскальної стійкості держави та вимогу до кожної адміністрації розробляти власний фіскальний план. Про це під час представлення середньострокової бюджетної декларації на 2026 рік у Кейптауні заявив міністр фінансів Енох Годонгвана, повідомляє TimesLIVE.

За словами міністра, Національне казначейство ПАР уже оприлюднило в жовтні проєкт законодавства для громадського обговорення. Запропоновані зміни мають визначити фіскальну стійкість як стандарт у Законі про управління державними фінансами.

План для кожної адміністрації

Модель не передбачає жорсткого числового правила для бюджетних показників. Натомість кожна адміністрація має встановлювати власні фіскальні цілі та орієнтири відповідно до свого виборчого мандата, звітувати про них під час представлення кожного бюджету та пояснювати парламенту істотні відхилення від плану.

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Годонгвана повідомив, що в кабінеті уряду національної єдності існує широкий консенсус щодо самого принципу фіскального якоря. Водночас окремі члени кабінету порушували питання про те, чи не обмежуватиме він майбутні адміністрації. Міністр відповів, що кожна з них формуватиме власний фіскальний план.

Роль Фінансової та фіскальної комісії

Фінансова та фіскальна комісія оцінюватиме здійсненність і достовірність урядових фіскальних планів та подаватиме свій аналіз парламенту. Генеральний директор Національного казначейства Дункан Пітерсе наголосив, що комісія не матиме права вето на бюджети, а повноваження парламенту залишаться незмінними.

У бюджетній декларації фіскальну стійкість визначено як здатність держави за обґрунтованих макроекономічних і бюджетних припущень виконувати поточні та майбутні видаткові зобов’язання, обслуговувати борг і управляти фіскальними ризиками без шкоди для макроекономічної стабільності та без потреби в різкому коригуванні доходів чи витрат.

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