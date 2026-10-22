Парламент схвалив зниження податку на паливо для опалення на 5,3 цента — Cyprus Mail

Палата представників схвалила зниження податку на паливо для опалення на 5,3 цента за літр, повідомляє Cyprus Mail. Під час голосування депутати внесли поправку, за якою знижена ставка почне діяти 23 жовтня, а не з 1 листопада, як передбачали раніше.

Пільговий податок застосовуватимуть до 30 квітня 2027 року. Рішення є частиною пакета заходів для пом’якшення зростання вартості життя, представленого наприкінці вересня.

Втрати бюджету

Уряд оцінює втрати бюджету через недоотримання податкових надходжень приблизно у 5,2 млн євро. Усі депутати підтримали цей захід, однак частина з них вважала його недостатнім і запізнілим.

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Депутат партії Alma Одіссеас Міхаелідіс заявив, що після зниження податку тонна палива для опалення коштуватиме близько 1600 євро замість 1650 євро. Він також зазначив, що в березні цього року тонна такого палива коштувала 950 євро.

Критика депутатів

Міхаелідіс вважає, що уряд мав також звернутися до Європейської комісії щодо подальшого зниження податкової ставки на автомобільне пальне, як це було зроблено для палива для опалення.

Депутат партії «Пряма демократія» Янніс Лауріс назвав захід тимчасовим рішенням. На його думку, енергію слід відносити до товарів першої необхідності, а не оподатковувати. Він також заявив, що через підвищення цін уряд отримує додаткові надходження від ПДВ, а потім надає обмежену допомогу.

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