Перу підвищила ліміт ставки за доларовими кредитами до 103,14% — The Rio Times

Центральний резервний банк Перу підвищив максимальну річну ставку за споживчими кредитами та позиками для мікро- і малих підприємств у доларах США з 99,84% до 103,14%. Це перший випадок, коли встановлена законом межа для таких доларових кредитів перевищила 100% річних.

Нові обмеження діятимуть з 1 листопада 2026 року до 30 квітня 2027 року. Для кредитів у перуанських солях граничну ставку також підвищили — зі 114,13% до 114,68% річних. Про рішення The Rio Times повідомило з посиланням на перуанські видання Gestión та Infobae.

Як встановлюють ліміти

Право Центрального резервного банку встановлювати максимальні ставки передбачене Законом 31143, ухваленим у 2021 році для протидії лихварству. Регулятор оновлює обмеження раз на шість місяців за формулою, визначеною циркуляром 0008-2021-BCRP.

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Наступний перегляд лімітів запланований на 1 травня 2027 року. Він має ґрунтуватися на середніх ставках за споживчими кредитами в період із жовтня 2026-го до березня 2027 року. Дотримання встановлених меж контролює фінансовий регулятор Перу — Управління банківського, страхового та пенсійного нагляду, яке може застосовувати санкції до кредиторів за перевищення ліміту.

Позиція банків

Асоціація банків Перу Asbanc виступає за скасування обмежень, вважаючи, що вони не зробили кредити дешевшими. В організації заявили, що виключення людини з формального кредитування не усуває її потреби у фінансуванні.

Юрист Хосе Гойбуру з фірми Cuatrecasas зазначив, що підвищення стелі ставок лише незначно розширює можливості кредитувати клієнтів із вищим ризиком. За його словами, середня кількість нових позичальників за споживчими кредитами щомісяця знизилася приблизно на 11% — із близько 46 тисяч у 2015–2019 роках до близько 41 тисячі.

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