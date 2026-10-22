Підозрювані перерахували 1,5 млн грн на підтримку прикордонників Чернігівщини

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Чернігівська обласна прокуратура у співпраці з Офісом Генерального прокурора забезпечила добровільне перерахування 1,5 млн грн на підтримку українських військових, які захищають Чернігівську область.

Кошти спрямували підозрювані в межах досудового розслідування. Гроші передали 105-му прикордонному загону імені князя Володимира Великого, військовослужбовці якого виконують бойові завдання із захисту України від російської збройної агресії.

Прикордонники цього підрозділу забезпечують охорону державного кордону, зокрема на території Чернігівської області, яка межує з Росією та Білоруссю. Фінансова допомога має посилити спроможності військових, які виконують завдання із захисту країни.

У прокуратурі зазначили, що підтримка військових формувань, які захищають територіальну цілісність України, є одним із пріоритетних напрямків діяльності відомства в межах виконання його конституційних функцій.

Джерело: Чернігівська обласна прокуратура.

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