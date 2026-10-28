Уряд Південної Кореї планує з 2028 року зобов’язати компанії, що мають щонайменше 100 працівників, розміщувати кошти для виплат при звільненні у зовнішніх фінансових установах. Ініціатива має запобігти невиплаті таких коштів працівникам, повідомляє Korea Herald.

Поетапне запровадження

Міністерство фінансів та економіки обговорило цей план на зустрічі міністрів, відповідальних за економіку й науку. Компанії, на які поширюватиметься перший етап, мають почати підготовку у 2027 році, а повноцінне впровадження заплановане на наступний рік.

У 2029 році вимогу планують поширити на підприємства зі штатом від 10 до 99 осіб. Із 2030 року вона має охопити й компанії, де працюють дев’ять або менше людей.

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Мета реформи

У міністерстві заявили, що обов’язкове розміщення коштів у зовнішніх установах є найефективнішим способом подолати структурну проблему невиплат. За даними відомства, невиплачені кошти при звільненні становили 41,1% загальної суми повідомлених невиплачених зарплат — 829,9 млрд вонів, або близько 621 млн доларів.

Фінансове відомство також очікує, що професійне управління активами допоможе підвищити інвестиційну дохідність коштів. Міністр фінансів Лі Хьон Іль заявив, що міністерство праці та фінансові органи спільно працюватимуть над стабільним управлінням фондами, а уряд координуватиме з Національними зборами законодавчі процедури та подальші заходи.

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