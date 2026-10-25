Південна Корея посіла друге місце за профіцитом поточного рахунку — Korea Herald

Південна Корея у квітні—червні зафіксувала профіцит поточного рахунку на рівні 116,63 млрд доларів і посіла друге місце серед провідних економік. Більший показник мав лише Китай — 193,72 млрд доларів, повідомляє Korea Herald із посиланням на дані Міжнародного валютного фонду, доступні в Економічній статистичній системі Банку Кореї.

Порівняння з Німеччиною та Японією

Німеччина посіла третє місце з профіцитом 52,28 млрд доларів, а Японія — четверте з 50,62 млрд доларів. Сукупний профіцит цих двох країн становив 102,9 млрд доларів, що на 13,73 млрд доларів менше за південнокорейський показник.

Це перший випадок від першого кварталу 1996 року, коли профіцит Південної Кореї перевищив сумарні показники Німеччини та Японії. Зіставні дані для всіх трьох країн доступні саме з цього періоду.

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Роль експорту чипів

У річному вимірі профіцит поточного рахунку Південної Кореї зріс більш ніж у чотири рази — з 28,39 млрд доларів. Для порівняння, показники Німеччини та Японії збільшилися на 11,9% і 5% відповідно.

Зростанню сприяв стрибок експорту напівпровідників на тлі підвищення цін на чипи та високого світового попиту. За даними Міністерства даних і статистики, у другому кварталі експорт напівпровідників Південної Кореї зріс на 181,6% у річному вимірі — до 113,89 млрд доларів.

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