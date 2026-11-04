Податкова реформа ЄС може зменшити витрати бізнесу на €6,6 млрд — Cyprus Mail

У Євросоюзі запропонували реформу правил прямого оподаткування, яка може щороку скоротити витрати компаній на виконання податкових вимог і пов’язані фінансові витрати приблизно на €6,6 млрд. Така оцінка міститься у брифінгу Дослідницької служби Європейського парламенту, повідомляє Cyprus Mail.

Пакет податкових змін Європейська комісія представила у червні 2026 року. Він має спростити правила для транскордонних платежів, корпоративної реструктуризації, вирахування відсотків, протидії уникненню оподаткування, врегулювання податкових спорів та інвестицій у дослідження й розробки.

Зміни для транскордонних операцій

Пропозиція передбачає внесення змін до шести чинних директив ЄС, зокрема щодо материнських і дочірніх компаній, відсотків і роялті, злиттів, протидії уникненню оподаткування та механізмів розв’язання податкових спорів.

Серед ініціатив — розширення звільнень від податку, що утримується при виплаті дивідендів, відсотків і роялті між компаніями з різних держав-членів. Для цього пропонують скасувати окремі вимоги щодо мінімальної частки володіння та строку її утримання.

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Також планують запровадити запобіжник проти подвійного неоподаткування відсотків і роялті, що сплачуються до третіх країн. Якщо одержувач перебуває в юрисдикції, де відповідний дохід не оподатковують або діє нульова ставка корпоративного податку, держава походження платежу за визначених умов має або утримати податок, або не дозволити відповідне податкове вирахування.

Відсотки та інвестиції у дослідження

Пакет також пропонує зробити обов’язковим обмеження на вирахування відсоткових витрат на рівні 30% EBITDA — прибутку до сплати відсотків, податків, зносу й амортизації. Водночас має діяти обов’язковий поріг у €3 млн для вирахування чистих витрат на запозичення.

Для інвестицій у дослідження та розробки пропонується спільне податкове вирахування вартості окремих матеріальних активів, зокрема обладнання і приміщень, що безпосередньо використовуються для таких робіт. Компанії зможуть вирахувати повну вартість витрат у рік їх здійснення або в одному з наступних чотирьох податкових періодів. Активи мають використовуватися винятково для досліджень і розробок щонайменше три роки поспіль.

За оцінкою Єврокомісії, близько €2 млрд із прогнозованої щорічної економії становитимуть регулярні адміністративні витрати. Більшість положень планують застосовувати з 1 січня 2029 року, поріг у €3 млн — з 2032 року, а ключові зміни щодо звільнень від податку при виплатах — з 2037 року. Європейський парламент має надати висновок щодо ініціативи, тоді як Рада ЄС ухвалюватиме рішення одностайно.

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