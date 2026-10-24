Податкова служба ПАР шукає партнера для системи розумних акцизних марок — TimesLIVE

Податкова служба ПАР (Sars) шукає партнера для розроблення системи захищених марок і розумних лічильників для підакцизних товарів. Вона має допомогти контролювати сплату податків та виявляти легальну й незаконну продукцію, повідомляє TimesLIVE.

Комісар Sars Нгобані Джонстон Махубу заявив, що відомство прагне створити марку, яку буде складно підробити або змінити. Податкова служба обговорювала можливість застосування захисних технологій із South African Bank Note Company. За оцінкою Sars, обсяг незаконного ринку товарів у країні становить 280 млрд рандів.

Контроль виробництва

Марки планують передавати виробникам у контрольованому середовищі, наносити на виробничій лінії та сканувати під час виготовлення товарів. Дані із системи мають надходити до податкової адміністрації. Якщо система не передаватиме інформацію в період, коли підприємство заявило про виробництво, Sars зможе відправити групу реагування для перевірки.

Махубу також наголосив на потребі фізичного нагляду за підприємствами, які виробляють підакцизні товари. За його словами, служба виявляла суб’єкти господарювання, у яких банківські операції не відповідали фінансовій звітності.

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Пошук захищених лічильників

У 2021 році Sars встановила на фабриках лічильники для підрахунку сигарет, однак порушники навчилися втручатися в їхню роботу. Тепер служба вивчає доступні у світі рішення щодо розумних лічильників, які мають бути стійкішими до такого втручання.

Нова система має охопити не лише тютюнові та алкогольні вироби. Sars також розглядає її використання для фармацевтичної продукції та солодких напоїв, на які поширюються відповідні збори. Міністр фінансів Енох Годонгвана заявив, що модернізація митного й акцизного контролю, зокрема сканування вантажів і відстеження товарів, є частиною протидії незаконній торгівлі алкоголем і тютюном.

Водночас British American Tobacco послалася на дослідження Ipsos, згідно з яким сигарети за ціною нижче мінімального податку, що підлягає стягненню, досі продаються у трьох із чотирьох магазинів ПАР. Компанія заявила, що пачки дешевше ніж 20 рандів були доступні майже у двох третинах магазинів.

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