Польський регулятор зобов’язав чотири банки переглянути відхилені скарги — RMF24

У Польщі Управління з питань захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) зобов’язало ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank і Plus Bank змінити процедури розгляду скарг щодо несанкціонованих платіжних операцій. Банки також мають повторно проаналізувати частину раніше відхилених скарг і, якщо це буде обґрунтовано, повернути клієнтам втрачені кошти.

Як повідомляє RMF24, йдеться про випадки, коли гроші списувалися з рахунків без відома та згоди клієнта, зокрема через кібератаки або викрадення даних. За даними UOKiK, ці чотири банки в багатьох таких випадках відмовляли у відшкодуванні.

Строк повернення коштів

Регулятор нагадав, що після повідомлення про несанкціоновану операцію банк повинен відшкодувати суму не пізніше кінця наступного робочого дня. Виняток можливий, якщо є документально підтверджені підстави підозрювати шахрайство з боку самого клієнта або якщо від часу операції минуло понад 13 місяців.

UOKiK заявив, що банки вважали належну автентифікацію операції, наприклад введення PIN-коду чи підтвердження в застосунку, достатньою підставою для висновку про згоду клієнта на переказ. На думку відомства, цього недостатньо: банк має довести, що клієнт свідомо авторизував операцію або виявив грубу необережність.

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Які скарги переглянуть

Банки повинні повторно перевірити відповіді на скарги нинішніх клієнтів, надані з 16 листопада 2022 року. У виправданих випадках гроші мають бути повернуті не пізніше 31 грудня 2027 року.

Колишніх клієнтів, чиї скарги були відхилені та подані після 15 листопада 2022 року, банки мають поінформувати про можливість подати заяву на повторний розгляд. Також установи повинні повідомити про рішення UOKiK на своїх сайтах і через мобільні застосунки, а до 30 квітня 2028 року — відзвітувати регулятору про виконання вимог.

У вересні UOKiK уже зобов’язував Alior Bank, mBank, BNP Paribas і Bank Millennium змінити практику розгляду скарг на несанкціоновані операції та повторно проаналізувати негативні рішення щодо звернень клієнтів.

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