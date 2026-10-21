Прабово звинуватив MSCI у спробі залякати Індонезію — Channel NewsAsia

Президент Індонезії Прабово Субіанто 21 жовтня заявив, що глобальний індексний провайдер MSCI намагався «залякати» країну попередженням про можливе переведення індонезійських акцій до категорії окремого ринку. Про це він сказав під час засідання кабінету міністрів, повідомляє Channel NewsAsia.

«MSCI мала намір залякати нас», — заявив Прабово. За його словами, Індонезія нікого не боїться і не дозволить себе залякати. Президент також згадав про зовнішнє втручання, але не навів подробиць.

Попередження MSCI

Минулого тижня MSCI повідомила, що розглядає можливість перевести індонезійські акції до статусу standalone market — окремого ринку. Провайдер заявив, що Індонезія недостатньо протидіє скоординованим торговельним практикам на своєму фондовому ринку.

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Несподіване оголошення спричинило рекордний дводенний розпродаж акцій. Можливе пониження статусу, за оцінкою джерела, загрожує значним відпливом капіталу та може відрізати індонезійську економіку, яку в матеріалі оцінено у 1,5 трлн доларів США, від основних потоків інвестицій, пов’язаних з індексами ринків, що розвиваються.

Реакція на звинувачення

У MSCI у відповіді на запит заявили, що ухвалюють рішення за прозорими методологіями, заснованими на правилах. Провайдер також повідомив, що продовжить стежити за ситуацією на індонезійському ринку та взаємодіяти з його учасниками й владою.

Колишній міністр торгівлі Індонезії Мухаммад Лутфі написав в Instagram, що сінгапурські державні інвестори Temasek і GIC нібито тиснули на MSCI, аби та оприлюднила попередження. GIC і Temasek відкинули ці твердження. У GIC назвали звинувачення неправдивими, а керівник Temasek Global Investments в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Фок Вай Хунг заявив, що ані установа, ані її працівники не зверталися до MSCI, щоб впливати на її рішення щодо бірж у регіоні.

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