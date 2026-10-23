Прем’єр Нетаньягу доручив готувати альтернативу банківським санкціям — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що доручив підготувати альтернативні фінансові механізми на випадок запровадження банківських санкцій проти країни. Серед можливих рішень він назвав технологію блокчейну, повідомляє Jerusalem Post.

В інтерв’ю Channel 10 Нетаньягу сказав, що Ізраїлю слід бути готовим до можливих обмежень у банківській сфері та створити альтернативну економічну систему. На запитання, чи може блокчейн допомогти обходити економічні санкції, він відповів, що це один із варіантів, і додав, що вже попросив підготувати відповідний план.

Заява про американську допомогу

Нетаньягу також висловився щодо майбутньої військової допомоги США. За його словами, не слід розраховувати на подальше отримання десятків мільярдів доларів американської підтримки для оборонного бюджету, яку він, за його твердженням, забезпечував двічі. Прем’єр пояснив це змінами у Сполучених Штатах.

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Крім того, глава уряду відкинув застереження голови Банку Ізраїлю Аміра Ярона щодо розширення оборонного бюджету та навантаження оборонних витрат на ізраїльську економіку. Нетаньягу заявив, що однозначно не погоджується з оцінкою керівника центробанку.

Реакція криптоспільноти

Генеральний директор Crypto Companies Forum Нір Гіршман привітав інтерес до криптовалют і блокчейну, однак наголосив, що ці технології не є способом приховувати грошові операції. За його словами, публічні блокчейн-мережі дають змогу відстежувати транзакції та забезпечувати прозорість.

Окремо видання наводить дані бази Jewish People Policy Institute, яка відстежує санкції, обмеження та дипломатичні заходи щодо Ізраїлю. У ній зафіксовано 15 таких заходів у США, 10 — в Іспанії, вісім — у Великій Британії, сім — у Туреччині та п’ять — у Бельгії. Частина зафіксованих у США заходів є законодавчими ініціативами або проєктами резолюцій, зокрема щодо обмеження продажу Ізраїлю озброєнь і оборонного обладнання.

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