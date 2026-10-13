Прем’єр Сінгапуру Вонг виступив проти послаблення валюти — CNBC

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг виступив проти послаблення сінгапурського долара заради підвищення конкурентоспроможності. На конференції Asia Future Forward у Сінгапурі він заявив, що сильна й стабільна валюта має відображати економічні фундаментальні показники країни та допомагати стримувати імпортовану інфляцію, повідомляє CNBC.

Стабільність замість девальвації

Під час розмови з генеральною директоркою DBS Тан Су Шань Вонг із гумором відреагував на припущення про можливе зниження валютного курсу. Він запитав, чи справді йому пропонують знизити обмінний курс, щоб зробити країну конкурентоспроможнішою.

За словами прем’єра, грошово-кредитну політику незалежно проводить Монетарне управління Сінгапуру. На відміну від більшості великих центральних банків, які переважно впливають на фінансові умови через відсоткові ставки, регулятор Сінгапуру проводить політику через валютний курс.

Монетарне управління керує курсом сінгапурського долара щодо кошика валют основних торговельних партнерів країни, дозволяючи йому коливатися в межах непублічного коридору. Такий підхід пов’язаний із високою залежністю Сінгапуру від міжнародної торгівлі та імпорту.

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Вплив на ціни та експортерів

Сильніший сінгапурський долар допомагає пом’якшувати вартість імпортованих товарів і послуг, зокрема в періоди підвищеної світової інфляції. Водночас він робить вироблені в Сінгапурі товари й послуги дорожчими для закордонних покупців та посилює тиск на експортерів.

Від початку року сінгапурський долар зміцнився майже на 0,4% щодо долара США. Вонг визнав, що компаніям-експортерам доводиться враховувати це разом з іншими витратами на ведення бізнесу, адже Сінгапур не є найдешевшою локацією в Південно-Східній Азії.

Ставка на можливості економіки

На думку Вонга, країна не може конкурувати лише ціною. Він зазначив, що бізнес шукає не найдешевші місця для роботи, а можливості, стабільність і передбачуваність.

Сінгапур розвиває промислові екосистеми, які поєднують транснаціональні корпорації, місцевих постачальників, дослідницькі можливості та кваліфікованих працівників. За словами прем’єра, конкурентоспроможність країни залежить від цінності, яку вона може запропонувати компаніям, а не від переваги у витратах.

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