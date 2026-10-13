Президент ФРБ Нью-Йорка Вільямс не чекає підвищень ставки у 2027 — CNBC

У США президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що після можливого ще одного підвищення процентної ставки у 2026 році не бачить потреби в додаткових підвищеннях у 2027-му. Про це CNBC повідомило з посиланням на інтерв’ю посадовця Bloomberg News.

Вільямс сказав, що не змінив думки щодо доцільності ще одного підвищення ставки цього року. Водночас, за його словами, наразі немає підстав вважати, що Федеральній резервній системі знадобиться робити більше.

Розбіжності з ринковими очікуваннями

Оцінка Вільямса відрізняється від настроїв учасників ринку ф’ючерсів на ставку федеральних фондів. За даними CME FedWatch на вівторок, трейдери переважно очікували щонайменше одного підвищення у 2027 році. Останні торги оцінювали приблизно у 90% імовірність того, що наприкінці 2027 року ставка овернайт буде щонайменше на пів відсоткового пункту вищою за поточний рівень.

Позиція голови ФРБ Нью-Йорка також не збігається з прогнозами частини членів Федерального комітету з операцій на відкритому ринку, який визначає процентні ставки. Водночас вона відповідає погляду більшості: вісім із 18 посадовців, які надали прогноз на 2027 рік, очікують одного додаткового підвищення після ще одного кроку цього року. Вільямс є постійним членом комітету з правом голосу.

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Очікування щодо інфляції

ФРС у вересні вперше з 2023 року підвищила ставку. У протоколах засідань посадовці вказували на плани ще одного підвищення, не уточнюючи термінів. Наступні засідання центробанку заплановані на кінець жовтня та грудень.

Вільямс наголосив, що прогноз на наступний рік залежатиме від нових даних, адже на економіку впливають різні чинники. Він закликав зосереджуватися на базових тенденціях інфляції на тлі цінових шоків, пов’язаних з енергоносіями та штучним інтелектом.

За його оцінкою, інфляція у 2027 році буде близькою до цільового рівня ФРС у 2% у річному вимірі. Індекс цін на особисті споживчі витрати, якому ФРС надає перевагу, у серпні зріс на 3,4% за 12 місяців, а без урахування продовольства й енергоносіїв — на 3%. Вільямс вважає, що дезінфляційні чинники зберігаються, а інфляція наступного року має істотно сповільнитися.

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