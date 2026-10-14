Прибуток Bank of America впав на 17% після штрафу на $1,2 млрд — Anadolu Agency

У США чистий прибуток Bank of America у третьому кварталі зменшився на 17% — до $6,93 млрд, або $0,91 на акцію. На фінансовий результат другого за обсягом активів банку країни вплинув штраф у $1,2 млрд, накладений Міністерством фінансів США, повідомляє Anadolu Agency.

Вплив штрафу на прибуток

Штраф знизив прибуток банку на $0,17 у розрахунку на акцію. Без урахування цього платежу показник становив би $1,08 на акцію, однак і він виявився нижчим за ринкові очікування.

Виручка Bank of America, розрахована за методом повного податкового еквівалента, у третьому кварталі сягнула $30,12 млрд. Цей результат також був нижчим за ринкові очікування.

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Увага до внутрішнього контролю

Банк оприлюднив квартальну звітність наступного дня після повідомлення Міністерства фінансів США про штраф. Це привернуло увагу до системи управління ризиками та внутрішнього контролю банку.

Квартальні результати Bank of America вийшли після змішаних звітів JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup і Wells Fargo. У JPMorgan Chase прибуток на акцію та виручка також виявилися нижчими за очікування аналітиків.

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