Рада підтримала збереження 50% податку на прибуток банків у 2027 році

0:00 / 0:00

Верховна Рада України підтримала за основу законопроєкт №15262, який передбачає збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році. Документ ухвалили в першому читанні.

Про це у Телеграмі повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«№15262 – прийнято у першому читанні. 265 – за! Дякую колегам за підтримку», – йдеться в повідомленні.

Гетманцев зауважив, що у разі ухвалення закону – це буде вже четвертий раз, коли Рада підтримала збільшення ставки для банків. За його словами, попередні три рази були достатньо успішними, адже вдалося залучити додаткові кошти до бюджету з банківської системи, яка отримує надприбутки навіть під час війни.

«У банків утворилася величезна ліквідність, яку вони не використовують для звичайної діяльності. Коли ми зустрічаємося з бізнесом, перша і найголовніша його вимога – дешеві гроші. Але дешевих грошей у країні немає, хоча вільні кошти в банківській системі є. Натомість банки заробляють на операціях із державними цінними паперами, замість того щоб кредитувати економіку», – підкреслив депутат.

Саме це є підставою для спрямування частини надприбутків банків на потреби армії. Лише у 2027 році це дасть додаткові 38 млрд грн до державного бюджету.

Джерело: Данило Гетманцев

До цього Рада продовжила строки оформлення посвідок для іноземців, які служать в ЗСУ.

Також Верховна Рада почала розглядати бюджет на 2027 рік із 5236 правками.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

Читай нас у