Регулятор Австралії попередив пенсійні фонди про можливі позови — ABC News Australia

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заявила, що пенсійні фонди країни неналежно розглядають скарги своїх учасників, і попередила про можливі юридичні дії проти тих, хто не виконуватиме законних обов’язків. Про це повідомляє ABC News.

ASIC перевірила 45 керуючих пенсійними фондами, які управляють накопиченнями на 1,6 трлн доларів для понад 12,8 млн учасників. Регулятор встановив, що учасники фондів частіше домагалися розв’язання скарг, коли зверталися до Австралійського управління фінансових скарг (AFCA), а не безпосередньо до свого фонду.

Виявлення системних проблем

Комісарка ASIC Сімон Констант зазначила, що керуючі пенсійними фондами розпоряджаються загалом 3,4 трлн доларів пенсійних заощаджень австралійців. За її словами, проблеми, які залишаються невиявленими або невирішеними, можуть перерости в масштабні збої, завдати шкоди учасникам і підірвати довіру до системи пенсійних накопичень.

Майже чверть перевірених керуючих не проводила регулярного аналізу даних про скарги для виявлення системних проблем. За два роки 24 із 45 керуючих виявили менш як п’ять таких проблем, а 14 не виявили жодної. Констант назвала низькі показники виявлення системних проблем тривожним сигналом, а не ознакою кращої роботи.

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Зростання кількості скарг

За даними AFCA, у 2025–26 фінансовому році кількість скарг на пенсійні фонди зросла на 42% — до 8755. Кількість звернень щодо відмови фондів у виплатах збільшилася на 80%.

ASIC повідомила, що з 1 липня 2023 року до 30 червня 2026 року до AFCA надійшло понад 19 400 скарг щодо 45 фондів, охоплених галузевим оглядом. Порівняння даних за два роки показало, що AFCA виявляло системні проблеми у скаргах майже вдвічі частіше, ніж керуючі фондами у скаргах, отриманих ними.

Приклади проблем

Регулятор також виявив, що деякі керуючі пояснювали діями самих учасників понад 60% зафіксованих причин скарг. В одному випадку на проблему в податковій системі скаржилися роками, перш ніж керуючий перевірив, чи могла вона торкнутися інших учасників. За попередніми оцінками, проблема могла стосуватися близько 1200 людей.

В іншому випадку понад 250 тисяч учасників у різний час не могли отримати доступ до документів онлайн. Виконавчий директор Ради фінансових послуг Блейк Бріггс заявив, що фонди останніми роками посилювали механізми розгляду скарг і виявлення системних проблем.

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