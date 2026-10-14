Регулятор США заявив про можливий політичний вплив на рішення дев’яти банків — CNBC

У США Управління контролера грошового обігу при Міністерстві фінансів (OCC) заявило, що дев’ять найбільших національних банків застосовували політики репутаційного ризику, які могли дозволяти політичним міркуванням, суспільному тиску та соціальним чинникам впливати на рішення про надання банківських послуг. Про це повідомляє CNBC.

Перевірка скарг і документів

Регулятор перевірив дев’ять найбільших банків, що перебувають під його наглядом. У межах аналізу OCC розглянуло майже 100 тисяч скарг та близько 420 тисяч сторінок документів.

За висновком відомства, усі дев’ять банків користувалися політиками репутаційного ризику без чітких та об’єктивних стандартів. Такі підходи, за оцінкою OCC, могли ставити клієнтів у невигідне становище через їхні політичні або релігійні погляди чи законну підприємницьку діяльність.

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Зв’язок із заявами Трампа

Висновки регулятора можуть посилити позицію президента Дональда Трампа, який після повернення на посаду неодноразово звинувачував великі банки в дискримінації консерваторів. Трамп також заявляв, що після штурму Капітолію 6 січня 2021 року банки припинили надавати йому послуги, однак банки це заперечували.

Звіт оприлюднили наступного дня після того, як OCC та інші регулятори Міністерства фінансів США наклали на Bank of America штрафи на суму понад 1,2 млрд доларів у справі про окремі порушення вимог щодо протидії відмиванню коштів. OCC також перевіряє, чи не сприяли зусилля банків із дотримання цих вимог практиці припинення обслуговування клієнтів.

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