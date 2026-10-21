Регулятори Європи запитали Google про збій, що зачепив банки — Channel NewsAsia

Європейські фінансові регулятори звернулися до Google по додаткові відомості після збою хмарних сервісів у лондонській мережі у Великій Британії. Через перебої мільйони клієнтів банків на кілька годин втратили доступ до важливих фінансових послуг, повідомляє Channel NewsAsia.

Причина збою та банки

У Google заявили, що перебої, які тривали кілька годин, сталися через подію, пов’язану з електропостачанням, у лондонській мережі, яка обслуговує клієнтів по всій Європі. Компанія повідомила, що відновила сервіси Google Cloud у регіоні europe-west2 після збою на об’єкті стороннього постачальника та пообіцяла оприлюднити аналіз інциденту на публічній сторінці статусу сервісів.

Серед банків, яких торкнулася проблема, були Revolut, Lloyds та HSBC. За даними Revolut, у вівторок її клієнти зіткнулися з перебоями під час входу до облікових записів, оплати картками та зняття готівки. Банк, який має близько 13 мільйонів клієнтів у Великій Британії, заявив, що кошти й дані користувачів залишалися в безпеці. Revolut також повідомив, що переглядає інцидент, аби зменшити вплив можливих майбутніх збоїв у сторонніх постачальників.

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Реакція регуляторів

Європейське банківське управління повідомило, що контактує з Google Cloud, щоб отримати більше інформації, з’ясувати наслідки інциденту та оцінити його можливий вплив на фінансові установи ЄС. Збій став першим значним випробуванням нових європейських правил, спрямованих на посилення стійкості технологічних компаній, від яких залежить фінансовий сектор.

Минулого року Євросоюз визначив 19 технологічних компаній критично важливими сторонніми постачальниками для фінансової сфери та запровадив їхній спільний прямий нагляд трьома регуляторами, зокрема Європейським банківським управлінням. Велика Британія застосувала подібний режим до чотирьох хмарних провайдерів; Google Cloud підпадає під обидві регуляторні системи. Комітет Казначейства парламенту Великої Британії запросив у Банку Англії та FCA дані про реакцію регуляторів, масштаб перебоїв і можливі фінансові втрати. FCA повідомило, що контактує з Google щодо інциденту. За британськими правилами банки зрештою відповідають за послуги для клієнтів, зокрема коли користуються сервісами сторонніх компаній.

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