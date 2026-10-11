Резерви Болівії зросли до $3,93 млрд, але частка золота сягнула 87% — The Rio Times

Міжнародні резерви Болівії станом на 30 вересня 2026 року становили $3,9328 млрд, що на 8,7% або на $315,5 млн більше, ніж наприкінці червня. Зростання переважно забезпечили закупівлі золота на внутрішньому ринку, повідомляє The Rio Times з посиланням на Центральний банк Болівії.

Золото становить більшість резервів

У липні—вересні центральний банк придбав 4,1 тонни золота відповідно до закону №1503. Обсяг золотих запасів зріс із 22,3 до 25,3 тонни, а їхня вартість оцінювалася у $3,3794 млрд.

Частка золота в міжнародних резервах країни збільшилася з 80% наприкінці червня до 87% наприкінці вересня. Сам регулятор назвав такий рівень концентрації нерекомендованим і вказав на потребу більшої диверсифікації активів. У вересні фізичний обсяг золота зріс на одну тонну, однак його ринкова вартість скоротилася на $78 млн.

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Із 25,3 тонни золота 14,7 тонни зберігалися в іноземних банках, 8,9 тонни — у сховищах Центрального банку Болівії, ще 1,7 тонни перебували в дорозі. Toronto Dominion Bank зберігав 6 тонн золота, а JPMorgan Chase Bank — 1,4 тонни.

Ліквідні валютні активи скоротилися

Водночас валютні резерви, які використовують для розрахунків за імпортом і обслуговування зовнішнього боргу, зменшилися на $187,7 млн — до $474,2 млн. Це на 28,4% менше, ніж $661,9 млн наприкінці червня. Центральний банк пояснив скорочення виплатами за зовнішніми зобов’язаннями.

Ці кошти Болівія розміщує у короткострокових інструментах, переважно в цінних паперах Казначейства США. На активи у США припадає 68% валютних резервів, ще 24% — на інструменти наднаціональних кредиторів.

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