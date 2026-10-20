Резервний банк ПАР може створити компанію для управління банкоматами — Daily Maverick

У ПАР Резервний банк може створити компанію з управління банкоматами, пише Daily Maverick. Комерційні банки, яким нині належать ці пристрої, можуть отримати компенсацію або частки в новій структурі.

Доступ до готівки

Метою нової моделі є забезпечити доступ до готівки в місцях, де вона найбільш потрібна, а також зменшити вартість її зняття. Нині банки обирають місця для банкоматів, орієнтуючись на очікуваний потік користувачів. Тому у великих торговельних центрах їх більше, тоді як у бідніших районах — менше.

Видання зазначає, що готівка залишається потрібною, зокрема пасажирам маршрутних таксі. Водночас заможніші люди частіше оплачують покупки безготівково — за допомогою телефона, годинника чи інших пристроїв.

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Вартість операцій і роль банків

Автор матеріалу припускає, що зняття готівки в банкоматах і надалі буде платним, оскільки її перевезення та захист потребують витрат. На його думку, для успіху нової моделі середня вартість зняття коштів має знизитися.

Банки вже співпрацюють у перевезенні готівки, тому суттєва економія на цій частині процесу не є очевидною. Нинішня модель також заохочує банки розширювати власні мережі банкоматів: більше пристроїв може означати більше комісійних доходів і нових клієнтів.

Ще одним можливим наслідком реформи автор називає уніфікацію оформлення банкоматів, якщо ними керуватиме спільна структура, а не окремі банки.

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