Річна інфляція в Австралії у вересні зросла до 4,3% — ABC News Australia

В Австралії річна інфляція у вересні прискорилася до 4,3% проти 4% у серпні. За місяць індекс споживчих цін зріс на 0,8%, а оприлюднені показники виявилися вищими за очікування.

Вересневе прискорення

Як повідомляє ABC News, нові дані посилили очікування щодо підвищення процентної ставки Резервним банком Австралії вже наступного тижня. До публікації статистики ринки оцінювали ймовірність такого рішення в листопаді більш ніж у 60%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Засідання центробанку

Минулого тижня заступник голови Резервного банку Австралії Ендрю Гаузер заявив, що перспективи інфляції виглядають суттєво гіршими, ніж прогнозував регулятор. Рада з питань встановлення процентних ставок розпочне засідання в понеділок, а рішення оголосить у вівторок після обіду. Одночасно Резервний банк Австралії має представити оновлені економічні прогнози, зокрема щодо інфляції.

Читай нас у