Річна інфляція в Естонії у жовтні становила 3,6% — ERR News

В Естонії споживчі ціни у жовтні зросли на 0,6% проти вересня та на 3,6% у річному вимірі. Такі попередні дані індексу споживчих цін оприлюднило Statistics Estonia, повідомляє ERR News.

Енергоносії впливають на ціни

Банківські аналітики очікують подальшого прискорення зростання цін найближчими місяцями, насамперед через дорожчі енергоносії. Економістка Swedbank Лійс Елмік зазначила, що біржові ціни на електроенергію у жовтні підвищилися через скорочення виробництва відновлюваної енергії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вона також пов’язала подальше зростання цін на нафту й газ із загостренням конфлікту в регіоні Перської затоки. У Swedbank вказали, що ф’ючерсні контракти передбачають збереження ціни на сиру нафту понад 100 доларів за барель до кінця року, а послаблення цінового тиску очікують не раніше наступного року.

Остаточні дані оприлюднять у п’ятницю

Statistics Estonia має опублікувати остаточні дані про зміну індексу споживчих цін у п’ятницю. Економіст Bigbank Рауль Еаметс нагадав, що попередня оцінка інфляції за вересень становила 3,1%, тоді як після перегляду фактичне річне зростання цін визначили на рівні 3,5%. На його думку, остаточний показник за жовтень також може виявитися вищим за попередню оцінку.

Читай нас у