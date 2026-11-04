Ринки США зросли після перемоги демократів на проміжних виборах — Al Jazeera

У США основні фондові індекси зросли на відкритті торгів у середу після того, як Демократична партія здобула контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів. Про це повідомляє Al Jazeera.

Зростання основних індексів

На початку сесії Nasdaq додав 1%, промисловий індекс Dow Jones зріс на 1,8%, а S&P 500 — на 1,1%. Торги на американських біржах розпочалися о 9:30 за східним часом США.

На настрої інвесторів також вплинув допис президента США Дональда Трампа в соціальних мережах, у якому він заявив, що прийме результати виборів. Це послабило політичну невизначеність і тиск на ринки.

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Реакція компаній та нафтового ринку

Акції Walmart, яка залежить від імпорту, зросли на 1,3%, а Target — на 3,3% на тлі можливих змін у тарифній політиці. Водночас UnitedHealthcare втратила 2,9%, CVS Health — 12%, тоді як Cigna додала 1,6%.

Компанії, пов’язані з розвитком штучного інтелекту, показали різну динаміку: Oracle і Nvidia відкрили торги зі зниженням, тоді як Alphabet додала 3,5%. Керівний партнер Yorkville Ives Ден Айвз заявив, що контроль демократів над Сенатом створить значні перешкоди для законодавства щодо ШІ та технологій упродовж наступних двох років.

Ціни на нафту також знижувалися: ф’ючерси на Brent подешевшали на 3,09%, до 100,40 долара за барель, а West Texas Intermediate — на 3,13%, до 93,08 долара.

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