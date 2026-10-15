Ринкова вартість виробників чипів у США може скоротитися на $2 трлн — Channel NewsAsia

У четвер, 15 жовтня, акції американських виробників напівпровідників були на шляху до втрати $2 трлн ринкової вартості. Різкий розпродаж у секторі триває з минулого тижня.

Втрати за шість сесій

На момент публікації індекс Philadelphia SE Semiconductor знижувався на 3,3%. Це зниження додавалося до втрат, зафіксованих у секторі за попередні шість торговельних сесій.

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За попередні шість торговельних сесій компанії сектору вже втратили $1,64 трлн ринкової вартості. Поточне зниження індексу додавалося до цього скорочення та наближало сукупні втрати до $2 трлн.

Чинники розпродажу

Як повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters, тиск на папери виробників чипів посилили зростання очікувань підвищення процентної ставки та занепокоєння щодо вартості розбудови інфраструктури для штучного інтелекту. У повідомленні ці чинники названо причинами розпродажу. Вказані показники відображали ситуацію на ринку на час публікації.

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