Ринок житла зменшив прогноз доходів Вікторії на $5 млрд — ABC News Australia

У штаті Вікторія в Австралії охолодження ринку нерухомості зменшило бюджетні прогнози на $5 млрд. Згідно з фіскальним оновленням уряду штату, упродовж наступних чотирьох років прогноз податкових надходжень зменшать у середньому на $1,3 млрд щороку, повідомляє ABC News.

Менші надходження від операцій із нерухомістю

У документі зазначено, що перегляд прогнозу насамперед пов’язаний зі зниженням очікуваних надходжень від податку на перехід права власності на землю та земельного податку. Уряд пояснив це спадом активності на ринку нерухомості на тлі високих процентних ставок та інших чинників.

Попри зниження прогнозу доходів, уряд Вікторії все ще очікує операційного профіциту впродовж прогнозного періоду. Водночас його середній річний обсяг оцінюють у $300 млн проти $1 млрд, передбаченого бюджетом у травні.

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Борг зростатиме, але буде нижчим за попередній прогноз

Прогноз чистого боргу штату дещо знизили через менший, ніж очікувалося, обсяг боргу у 2025–2026 фінансовому році. Водночас до 2029–2030 року він має зрости до $197 млрд, що приблизно на $2 млрд менше від попередньої оцінки.

Витрати на обслуговування боргу продовжують тиснути на бюджет. Цього року річні процентні платежі прогнозують на рівні $8,9 млрд, або $24,3 млн на день. До 2029–2030 року вони можуть зрости до $11,9 млрд на рік, або $32,8 млн щодня.

У поточному фінансовому році штат очікує отримати $9,2 млрд від податку на перехід права власності на землю та $7,6 млрд від податків, пов’язаних із нерухомістю. Серед ризиків для економічного прогнозу у фіскальному оновленні також назвали зміни федеральної міграційної політики та можливе подорожчання пального й матеріалів для інфраструктурних проєктів.

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