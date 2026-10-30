SEC США вивчає розкриття інформації ШІ-компаніями — Channel NewsAsia

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вивчає корпоративні розкриття інформації компаніями у сфері штучного інтелекту. Про це директор SEC із правозастосування Девід Вудкок заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє Channel NewsAsia.

Ризики для інвесторів

Регулятор приділяє увагу розкриттю інформації на тлі занепокоєння інвесторів щодо можливої бульбашки у сфері ШІ, яку могли підживлювати циклічні угоди між компаніями.

Цього тижня акції великих технологічних компаній дешевшали після того, як ті повідомили про значні витрати готівки на розширення ШІ-напряму. Це відбувається в умовах зростання відсоткових ставок і порушує питання про стійкість таких витрат.

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Вимоги до емітентів

Вудкок, який очолив напрям правозастосування SEC у травні, заявив, що відомство не хоче перешкоджати технологічним інноваціям. Водночас, за його словами, регулятор має забезпечити, щоб емітенти надавали інвесторам повну інформацію про потенційні ризики.

Посадовець наголосив, що компанії мають точно розкривати істотну інформацію, необхідну інвесторам для ухвалення рішень. Якщо розкриття не відбувається, SEC вдаватиметься до правозастосовних заходів, додав він.

Вудкок також застеріг, що ШІ та надінтелект спростили й здешевили масове створення шахрайських схем, збільшуючи ризики для людей. Брокери та інші компанії, за його словами, мають запроваджувати процедури захисту роздрібних інвесторів і вживати виважених заходів.

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