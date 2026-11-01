Сенат Польщі вніс поправки до законопроєкту зі змінами податку на оренду — Interia

У Польщі Сенат вніс поправки до ухваленого Сеймом законопроєкту про зміни до законів щодо PIT, CIT і фіксованого податку. Документ, серед іншого, передбачає підвищення ставки податку на частину надходжень від оренди нерухомості, повідомляє Interia.

Умови для ставки 15%

За проєктом, для річних надходжень від оренди до 100 тис. злотих ставка залишиться на рівні 8,5%. Нині до суми, що перевищує цей ліміт, застосовують ставку 12,5%.

Законопроєкт передбачає підвищення ставки до 15% для суми понад 100 тис. злотих, але лише за умови, що нерухомість здають в оренду пов’язаному суб’єкту. Як приклад такого суб’єкта видання наводить компанію, що належить близьким родичам.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обидві умови мають бути виконані одночасно. Якщо річні надходження від оренди перевищать 100 тис. злотих, але оренда не здійснюється пов’язаному суб’єкту, ставка на суму понад ліміт залишиться 12,5%. Для розрахунку податку надходження від оренди кількох об’єктів нерухомості сумуватимуться.

Розгляд законопроєкту триває

Сенатські поправки не стосуються положень про підвищення ставок податку на оренду. Після їх внесення законопроєкт направили до Комісії з публічних фінансів.

Щоб зміни набули чинності, документ із поправками має повторно схвалити Сейм, після чого його повинен підписати президент Польщі. Президент також може накласти вето або передати закон до Конституційного трибуналу. Згідно з указаним у проєкті терміном, нові правила мають набути чинності 1 січня 2027 року.

Читай нас у