Sensex і Nifty 50 впали на тлі Brent понад $114 за барель — OilPrice

В Індії 26 жовтня основні фондові індекси розпочали тиждень зі зниження після стрибка цін на нафту. Індекс Sensex знизився на 0,46%, а Nifty 50 — на 0,5%, коли котирування Brent перевищили 114 доларів за барель. Зниження зафіксували в 12 із 16 секторів індійського ринку, зокрема акції ІТ-компаній втратили 1,1%.

Високі ціни на нафту

Як повідомляє OilPrice з посиланням на Reuters, інвестори реагували на побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням нафти через ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Засновник і керівник досліджень Equinomic Research Г. Чоккалінгам заявив Reuters, що внутрішній фондовий ринок Індії може залишатися дуже волатильним та мати короткострокову схильність до зниження. На його думку, високі витрати на енергію можуть знову посилити глобальну інфляцію, стримати економічне зростання та погіршити перспективи світових фондових ринків.

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Імпорт нафти

У вересні Індія збільшила імпорт нафти з Близького Сходу до 2,8 млн барелів на добу. Частка регіону в загальному нафтовому імпорті країни зросла до 54% проти 32% у серпні. За даними OilPrice, цьому сприяли активніші закупівлі індійськими нафтопереробниками спотових партій сировини.

Імпорт нафти з Росії, держави-агресора, у вересні скоротився на 14% проти серпня — до 1,8 млн барелів на добу. Водночас Росія залишалася найбільшим окремим джерелом поставок нафти до Індії, а її частка в індійському імпорті знизилася з 46,6% до 33,5%.

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