Японські Shiga Bank і Senshu Ikeda Holdings уклали базову угоду про початок переговорів щодо інтеграції операцій, яку вони планують здійснити у квітні 2028 року. Компанії прагнуть створити найбільшу регіональну банківську групу Кансаю за обсягом консолідованих валових активів, повідомляє The Japan Times.

Остаточну угоду планують на 2027 рік

Shiga Bank переважно працює в префектурі Сіґа. Senshu Ikeda Holdings є материнською компанією Senshu Ikeda Bank, основним регіоном діяльності якого є префектура Осака. Сторони розраховують укласти остаточну угоду в квітні 2027 року.

Станом на кінець березня 2026 року консолідовані валові активи двох компаній становили близько 14,2 трлн єн. Обидві компанії котируються в основному сегменті Prime Токійської фондової біржі.

Shiga Bank стане дочірньою компанією холдингу

Замість об’єднання в одну установу Shiga Bank і Senshu Ikeda Bank працюватимуть під управлінням Senshu Ikeda Holdings. Shiga Bank стане дочірньою компанією холдингу через обмін акціями, а його акції виключать з лістингу Токійської фондової біржі.

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Президент Shiga Bank Сінья Кубота на спільній пресконференції в Осаці заявив, що група прагне сприяти розвитку Кансаю. Президент Senshu Ikeda Holdings Хірохіто Сакаґучі сказав, що компанії хочуть створити фінансову групу, якій у регіоні найбільше довірятимуть і яка буде найбільш потрібною.

У квітні 2026 року банки оголосили про капітальний і діловий альянс, який передбачав взаємне володіння пакетами акцій обсягом приблизно від 0,5% до 1%. Вони також співпрацювали у наданні клієнтам підтримки в питаннях злиттів і поглинань. Через інтеграцію компанії планують розширити клієнтську базу та посилити конкурентоспроможність. Водночас найближчим часом вони не мають наміру масштабно об’єднувати мережі відділень.

Того ж дня токійський інвестиційний фонд Ariake Capital, який спеціалізується на регіональних банках, повідомив про намір після попередніх переговорів продати Shiga Bank увесь свій пакет акцій Senshu Ikeda Holdings. Після цього Shiga Bank стане найбільшим акціонером холдингу з часткою близько 11,8%.

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