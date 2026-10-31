Southern Copper втратила 7,42% під час розпродажу в технологіях — The Rio Times

На американському фондовому ринку акції гірничодобувної компанії Southern Copper 30 жовтня впали на 7,42% — до 177,53 долара за папір. Акції Freeport-McMoRan втратили 5,55% і закрилися на рівні 62,47 долара. Обидві компанії показали найнижчі ціни закриття щонайменше за три місяці, повідомляє The Rio Times.

Акції впали сильніше за мідь

Фонд CPER, який відстежує ф’ючерси на мідь, подешевшав на 1,86% — до 38,99 долара. Отже, падіння акцій Southern Copper і Freeport-McMoRan було в кілька разів глибшим за зниження вартості інструменту, пов’язаного з мідними ф’ючерсами.

За даними видання, тиск на папери гірничодобувних компаній посилився через загальний розпродаж ризикових активів. Індекс Nasdaq знизився на 2,86%, а S&P 500 — на 1,82%. На настрої інвесторів також вплинуло майже 30-відсоткове падіння акцій виробника мікрочипів Intel.

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Постачання з Чилі скоротилося

Водночас дані щодо фізичного ринку міді вказують на обмеженіше постачання. Національний інститут статистики Чилі повідомив, що видобуток міді у вересні зменшився на 15,1% у річному вимірі — до 387 870 тонн. Період із липня до вересня став найслабшим кварталом 2026 року за обсягом виробництва в країні.

Чилійська комісія з міді Cochilco того ж дня підвищила прогноз середньої ціни металу на 2027 рік із 5,10 до 5,95 долара за фунт. CPER після двох днів зниження перебував на 5,9% нижче за максимум у 41,43 долара, зафіксований 22 вересня.

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