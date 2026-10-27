Споживачі у США витрачають попри високу інфляцію — Der Spiegel

Споживачі у США продовжують активно витрачати гроші попри високу інфляцію. За оцінкою Der Spiegel, такий рівень споживання підтримує американську економіку і може допомогти країні уникнути рецесії.

Витрати попри інфляцію

Як повідомляє Der Spiegel, видання не бачить серед американців схильності до заощаджень через тривогу. За формулюванням видання, воно протиставляє це Німеччині, де люди заощаджують через тривогу.

Можлива підтримка економіки

У матеріалі цю ситуацію названо масовим споживанням в умовах кризи. Попри інфляцію, покупці у США, за описом видання, й надалі витрачають кошти у великих обсягах.

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Der Spiegel пов'язує цей попит із можливою підтримкою економіки. Водночас видання формулює уникнення рецесії як потенційний наслідок, а не як гарантований результат.

Статтю опублікували 27 жовтня 2026 року в розділі видання Der Spiegel про економіку США. Авторкою матеріалу вказано Катаріну Корт із Нью-Йорка.

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