Споживчі настрої у США впали до другого найнижчого рівня — Al Jazeera

Індекс споживчих настроїв у США у жовтні знизився до 48,0 пункту проти 48,1 пункту у вересні. Це другий найнижчий результат за всю історію спостережень після травневого показника у 44,8 пункту. Дані оприлюднила дослідницька програма Surveys of Consumers Мічиганського університету напередодні проміжних виборів у США, повідомляє Al Jazeera.

Вплив цін на настрої

Індекс оцінює ставлення американців до поточного фінансового становища й очікувань на наступні 12 місяців, готовність до великих побутових покупок, а також прогнози щодо економіки США на один і п’ять років.

Директорка програми Джоанн Хсу зазначила, що на оцінки споживачів насамперед впливає купівельна спроможність. За її словами, показник настроїв на 10% нижчий, ніж рік тому, та на 15% нижчий за рівень лютого — до початку конфлікту з Іраном.

Університет пов’язав зниження індексу зі зростанням вартості продуктів і пального на тлі тривалої напруженості між США та Іраном. Річна інфляція, за останнім звітом щодо індексу споживчих цін, становила 3,7%.

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Оцінки незалежних респондентів

На зниження загального показника вплинули відповіді респондентів, які ідентифікують себе як політично незалежні. Їхній індекс становив 42,4 пункту — трохи вище за історичний мінімум у 40,6 пункту, зафіксований у травні.

Від січня кількість незалежних респондентів, які назвали інфляцію чинником погіршення свого фінансового становища, зросла на 27%. Серед республіканців цей показник зріс на 52%, а серед демократів — на 15%.

Очікування американців щодо інфляції на найближчі п’ять років підвищилися до 3,5% із 3,4% у вересні та 3,2% у березні. Середня ціна галона бензину 23 жовтня становила 4,29 долара, або 1,13 долара за літр, що нижче за 4,47 долара місяцем раніше.

У середу Федеральна резервна система США має ухвалити останнє рішення з монетарної політики перед виборами. За даними CME FedWatch, імовірність збереження ставки в діапазоні 3,75–4,00% оцінювали у 89,5%.

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